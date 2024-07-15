Украина атаковала беспилотниками Крым и регионы России

Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении более 20 украинских дронов. Власти Липецкой области сообщили, что один из БПЛА упал на территории электроподстанции.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 15 июля, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. Согласно заявлению министерства, 15 дронов были сбиты над Брянской областью, один - над Липецкой областью и шесть - над аннексированным Крымом.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. "На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", - написал глава региона.

В Брянской области российские средства ПВО, судя по многочисленным сообщениям губернатора Александра Богомаза, за ночь уничтожили 17 беспилотников. Во всех случаях губернатор заявлял, что "пострадавших и разрушений нет".

Атака в аннексированном Крыму

Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один беспилотник был сбит в районе мыса Фиолент, его обломки упали на территории частного дома, пострадавших нет. В Курской области средства ПВО сбили дрон в Железногорском районе, сообщил глава региона Алексей Смирнов, не уточнив последствия случившегося.

В Орловской области, как заявил глава региона Андрей Клычков, рано утром средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник на территории Орловского муниципального округа. Пострадавших и повреждений нет, отметил губернатор. Также ночью опасность атаки БПЛА объявляли в Белгородской области. Региональные власти не сообщали о последствиях.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и ракетами, а также обвиняет украинских военных в том, что они используют дроны для атак по регионам России и аннексированным территориям.