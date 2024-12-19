Полиция ФРГ предупредила бизнес страны об угрозе диверсий РФ

По данным Reuters, Федеральное ведомство уголовной полиции указало компаниям в ФРГ на риск диверсий, слежки и других вредоносных действий, совершаемых по заказу Кремля.

В Германии Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) обратилось к предприятиям страны с предупреждением о возможных актах диверсии, совершаемых в интересах и по заданию России. Об этом в четверг, 19 декабря, пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ, с которым удалось ознакомиться агентству.

Указывается, что спектр возможных вредоносных действий со стороны лиц, выполняющих задания российских властей, широк: от ведения слежки и правонарушений, связанных с распространением пропаганды, и вплоть до диверсий. По оценке германской уголовной полиции, в последнем случае может пострадать критическая инфраструктура предприятий.

Каких злонамеренных действий РФ опасаются в ФРГ

При этом BKA призывает компании проявить бдительность и на случай менее суровых правонарушений, таких как фотографирование и видеосъемка без разрешения, проникновение на территорию фирмы без пропуска, нанесение граффити. Судя по всему, полиция не исключает и попытки поджогов или взрывов.

В этой связи в письме указывают на зафиксированные в последние месяцы пролеты неизвестных дронов над военными объектами, СПГ- или нефтяными терминалами, морскими портами, логистическими компаниями.

Кроме прочего, предприятия предупреждают о возможных попытках злоумышленников установить контакт с их сотрудниками через социальные сути.

Как напоминает Reuters, российская сторона категорически отвергает все обвинения в совершении диверсий на Западе. Посольство РФ в Берлине к моменту публикации не предоставило журналистам комментариев.