  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПреступностьГермания

Полиция ФРГ предупредила бизнес страны об угрозе диверсий РФ

Александра Иванова
19 декабря 2024 г.

По данным Reuters, Федеральное ведомство уголовной полиции указало компаниям в ФРГ на риск диверсий, слежки и других вредоносных действий, совершаемых по заказу Кремля.

https://p.dw.com/p/4oNIm
Здание Федерального ведомства уголовной полиции Германии в Висбадене
Здание Федерального ведомства уголовной полиции Германии в ВисбаденеФото: Susann Prautsch/dpa/picture alliance

В Германии Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) обратилось к предприятиям страны с предупреждением о возможных актах диверсии, совершаемых в интересах и по заданию России. Об этом в четверг, 19 декабря, пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ, с которым удалось ознакомиться агентству.

Указывается, что спектр возможных вредоносных действий со стороны лиц, выполняющих задания российских властей, широк: от ведения слежки и правонарушений, связанных с распространением пропаганды, и вплоть до диверсий. По оценке германской уголовной полиции, в последнем случае может пострадать критическая инфраструктура предприятий.

Каких злонамеренных действий РФ опасаются в ФРГ

При этом BKA призывает компании проявить бдительность и на случай менее суровых правонарушений, таких как фотографирование и видеосъемка без разрешения, проникновение на территорию фирмы без пропуска, нанесение граффити. Судя по всему, полиция не исключает и попытки поджогов или взрывов.

В этой связи в письме указывают на зафиксированные в последние месяцы пролеты неизвестных дронов над военными объектами, СПГ- или нефтяными терминалами, морскими портами, логистическими компаниями.

Кроме прочего, предприятия предупреждают о возможных попытках злоумышленников установить контакт с их сотрудниками через социальные сути.

Как напоминает Reuters, российская сторона категорически отвергает все обвинения в совершении диверсий на Западе. Посольство РФ в Берлине к моменту публикации не предоставило журналистам комментариев.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

Снимки, обнаруженные Симоном Меннером в секретных архивах министерства госбезопасности бывшей ГДР, показывают, как жестока и одновременно абсурдна была работа "бойцов невидимого фронта".
История12 декабря 2013 г.12 фото
external

Венгрия упростила условия для въезда белорусов и россиян - в ЕС опасаются шпионов

Венгрия упростила условия для въезда белорусов и россиян - в ЕС опасаются шпионов

Венгрия с июля выдает белорусам и россиянам ВНЖ с возможностью трудоустройства по упрощенной схеме. В ЕС полагают, что это создает угрозу безопасности. В чем особенность венгерской национальной карты и пользуются ли уже этой возможностью релокации белорусы и россияне, рассказала визовый эксперт в сюжете DW.
Общество30 августа 2024 г.04:44 мин.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

НАТО ужесточает меры противодействия гибридным атакам РФ

НАТО ужесточает меры противодействия гибридным атакам РФ

Главы МИД стран НАТО согласовали пакет мер против диверсий и других враждебных атак России. Среди прочего будет усилен обмен разведданными, увеличено число учений и улучшена киберзащита.
Конфликты4 декабря 2024 г.
Показать еще