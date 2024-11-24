В Британии зафиксированы полеты БПЛА над 3 военными базами

Военные заявляют, что пока не установлено, являются ли эти дроны вражескими. Беспилотники различались по размерам, их присутствие не повлияло на жителей баз и критическую инфраструктуру.

В Великобритании над тремя военными базами зафиксированы полеты нескольких неопознанных беспилотников, сообщила вечером в субботу, 23 ноября, газета The Guardian со ссылкой на представителей военно-воздушных сил США.

Согласно сообщению, дроны были замечены с 20 по 22 ноября над базами ВВС Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, а также над базой Фелтуэлл в Норфолке. Представители ВВС США заявили, что пока неясно, можно ли считать эти беспилотники вражескими.

Дроны не повлияли на критическую инфраструктуру

Представитель ВВС США в Европе сообщил, что БПЛА различались по размерам и конфигурациям, их присутствие не повлияло на жителей баз и критическую инфраструктуру. Военные продолжают наблюдать за воздушным пространством и сотрудничать с властями Великобритании для обеспечения безопасности. В британском Минобороны добавили, что любые угрозы воспринимаются всерьез, на оборонных объектах поддерживаются необходимые меры безопасности.

В августе стало известно, что Россия планировала совершить диверсию с помощью беспилотников на авиабазе НАТО в германском Гайленкирхене. Там базируются 14 самолетов Boeing E-3A Airborne Warning & Control System (AWACS) с радарами дальнего радиуса действия и датчиками. Они способны обнаруживать воздушные и надводные цели на больших расстояниях.