 Удар по семье Назарбаева и отмена режима ЧП в Казахстане. DW Новости (19.01.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 19.01.2022

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Удар по семье Назарбаева и отмена режима ЧП в Казахстане. DW Новости (19.01.2022)

19 января в Казахстане отменен режим ЧП, введенный после протестов и последовавших за ними беспорядков. При этом многие сомневаются в официально озвученной версии случившегося. В тот же день стало известно о перестановках в силовом блоке. Кроме того, за последние несколько дней своих постов лишились приближенные Нурсултана Назарбаева, в их числе три зятя экс-президента и его племянник.

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