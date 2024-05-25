Удар по гипермаркету в Харькове: есть погибшие и раненые

В спальном районе Харькова две управляемые авиабомбы нанесли удар по строительному гипермаркету, в котором находилось около 200 людей. Власти сообщают также об обстреле центральной части города.

Днем в субботу, 25 мая, российские войска вновь обстреляли Харьков, на этот раз один из спальных районов города, сообщил мэр Игорь Терехов. Под обстрел попал строительный гипермаркет "Эпицентр". "Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал мэр города в Telegram. На данный момент известно о четырех погибших и 40 раненых.

Под обстрел также попал Центральный парк города. "Попадание произошло у спортивной площадки в землю. К счастью, никто не пострадал", - сообщил Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на строительный гипермаркет сбросили две управляемые авиабомбы. "Два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. Возник пожар на 15 000 квадратных метров", - написал он в Telegram.

Зеленский назвал обстрел Харькова "российским безумием"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем внеплановом видеообращении днем 25 мая назвал субботний удар по Харькову "очередным проявлением российского безумия". "Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло", - написал Зеленский в Telegram. По его словам, на момент удара в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Зеленский вновь призвал мировых лидеров оказать достаточную поддержку в виде ПВО, необходимость в которой особо остро ощущает на себе Харьков в последние недели. "Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость - для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов", - написал президент.

Армия РФ также нанесла удар по центру Харькова

Вечером этого же дня российские войска нанесли еще один удар по Харькову, попав в район плотной жилой застройки в центральной части города, заявили местные власти. Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате атаки пострадали 18 человек, среди них 13-летний ребенок. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой С-300.