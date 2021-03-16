 Ученых не услышали. Госдума РФ окончательно одобрила закон о просвещении | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.03.2021

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Россия

Ученых не услышали. Госдума РФ окончательно одобрила закон о просвещении

Госдума России приняла в третьем чтении резонансный закон о просветительской деятельности. Что он регулирует, и почему о нем все говорят - у DW.

На заседании Госдумы РФ (фото из архива)

На заседании Госдумы РФ (фото из архива)

Госдума России во вторник, 16 марта, в третьем чтении приняла так называемый закон о просветительской деятельности. Несмотря на то, что эти поправки в закон "Об образовании" вызвали шквал критики в научно-просветительской среде, депутаты приняли их без учета публичных замечаний. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен против "пропагандистских мероприятий антироссийских сил" в школьной и студенческой среде. Ученые и просветители боятся, что их работу пытаются подвергнуть цензуре и запретить.

Очередной закон против "антироссийских сил"

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесла поправки к закону "Об образовании" в ноябре 2020 года. Один из авторов - Василий Пискарев - руководит комиссией Госдумы по иностранному вмешательству. В законопроекте авторы дают определение просветительской деятельности. По их мнению, это деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений и навыков. Уточняется, что такая деятельность происходит "вне рамок образовательных программ".

Перечислены и те, кто может заниматься просвещением: это и госорганы, и частные организации с физлицами. Просветительскую деятельность запрещается использовать для разжигания социальной, расовой, национальной вражды. В логике последних "патриотических" законопроектов звучит пункт о недопустимости распространять недостоверные сведения об исторических и культурных традициях народов.

Сергей Попов

Сергей Попов

Авторы считают, что их законопроект призван противостоять мероприятиям, которые для школьников и студентов проводят "антироссийские силы" и которые направлены на "дискредитацию проводимой в РФ государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя". Такую позицию авторы закона высказали в пояснительной записке. Наконец, закон дает правительству полномочия контролировать просветительскую деятельность и международное сотрудничество образовательных организаций. Последние теперь должны будут получать в госорганах специальное заключение, чтобы налаживать международные связи.

РАН просит Путина не подписывать закон

В российской академической среде новый закон приняли в штыки. Доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Сергей Попов составил петицию против поправок. К третьему чтению законопроекта ее подписали 237 тысяч человек.

"Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции", - говорится в петиции.

В понедельник, 15 марта, зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Лукин из-за позиции Российской академии наук (РАН) тоже выступил против поправок. В разговоре с ним президент РАН якобы сообщил ему, что академики написали письмо Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон.

"Не надо восстанавливать директивное руководство правды и неправды в науке, общественной жизни и так далее. Надо уметь убеждать", - цитирует ТАСС выступление Лукина на заседании комитета по международным делам верхней палаты. Тем не менее комитет большинством голосов предварительно рекомендовал Совфеду одобрить поправки.

Владимир Лукин (фото из архива)

Владимир Лукин (фото из архива)

Открытое письмо деятелей культуры и образования к президенту, Госдуме и Совфеду сейчас подписали уже больше тысячи человек. Они отметили, что новый закон "создаст предпосылки для репрессивного и цензурирующего регулирования". Еще одно заявление против поправок опубликовали создатели и руководители 17 независимых просветительских проектов. Среди них Михаил Зыгарь, Ирина Прохорова и Юрий Сапрыкин.

КПРФ и ЛДПР не поддержали закон

Одним из главных публичных противников законопроекта в Госдуме был Олег Смолин (КПРФ). Во втором чтении он внес поправку об исключении из проекта понятия просветительской деятельности, но ее не приняли. "Такой подход к просветительской деятельности грубо противоречит российской исторической традиции, - заявил Смолин на заседании Госдумы. - Просвещение всегда рассматривалось как благо. Но авторы проекта, как Победоносцев, видят в просвещении зло".

В третьем чтении против принятия поправок выступила и ЛДПР. Депутат от этой партии Максим Зайцев заявил, что если бы такой закон существовал раньше, у России не было бы ни Ломоносова, ни Менделеева. Он высказал мнение, что этот закон направлен против блогеров, популяризаторов науки и частных учителей.

Тем не менее 308 депутатов Госдумы поддержали законопроект в финальном чтении. Против проголосовали 95 членов нижней палаты. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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