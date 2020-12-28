Ученые в ЮАР заявили о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса C.1.2

Южноафриканские ученые заявили о легком росте распространения за последние месяцы нового варианта коронавируса C.1.2. Эта мутация обнаружена уже во всех девяти провинциях страны, заявил в понедельник, 30 августа, Институт инфекционных заболеваний (NICD) в Йоханнесбурге. Кроме того, данный вариант уже выявлен, в частности, в Китае, Маврикии, Новой Зеландии и Великобритании.

Согласно исследованиям, вариант C.1.2 обладает необычайно высоким количеством мутаций, что дает ему способность к быстрому распространению. Пока не установлено, будут ли имеющиеся на данный момент вакцины эффективны против него. По словам исследовательницы из NICD Пенни Мур, C.1.2 по-прежнему очень мало распространен, поэтому невозможно установить, насколько действенны вакцины в отношении этого варианта.

В свою очередь эксперт в области здравоохранения немецких социал-демократов Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявил в Twitter о "потенциально очень опасном" варианте коронавируса. При этом, по его словам, пока неясно, является ли C.1.2 опаснее "дельта"-варианта, но его появление свидетельствует о необходимости снабдить Африку вакцинами.

Новый вариант впервые обнаружен в ЮАР в мае

Впервые вариант C.1.2, который образовался из доминировавшего в ЮАР в середине 2020 года C.1, был обнаружен в мае в южноафриканских провинциях Мпумаланга и Гаутенг. К середине августа он был выявлен в шести провинциях ЮАР, а в Демократической республике Конго, Португалии, Новой Зеландии, Швейцарии и на Маврикии.

Между тем в России случаев заражения вариантом С.1.2 не зафиксировано, передает "Интерфакс" со ссылкой на научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Распространение данной мутации маловероятно из-за доминирования "дельты", отметили в "Векторе". Новый вариант может "частично уклоняться от иммунного ответа", но пока "не демонстрирует выраженных конкурентных преимуществ, позволяющих вытеснять из циркуляции варианты, получившие более широкое распространение", указали далее.

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