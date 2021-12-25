Участницы Pussy Riot Алехина и Штейн объявили голодовку

Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, отбывающие административный арест в спецприемнике в подмосковном Сахарово, объявили голодовку. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщают издания "Медуза" и "ОВД-Инфо", а также агентство "Интерфакс" со ссылкой на саму группу, адвоката Даниила Бермана и главу московского отделения "Другой России Э. В. Лимонова" Ольгу Шалину.

Штейн и Алехина требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили их в одну камеру. Девушки подчеркивают, что нет никаких правовых оснований изолировать их друг от друга. Прогулки участницам Pussy Riot сейчас разрешают только в разное время, а за попытку переписки им угрожают протоколом по статье КоАП о неисполнении законного требования полицейского.

Арест из-за снимков со свастикой

Тверской районный суд Москвы 17 декабря назначил задержанным накануне в российской столице Марии Алехиной и муниципальнуму депутату Люсе Штейн административный арест сроком на 15 и 14 суток соответственно, признав их виновными в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики в связи с опубликованными в соцсетях несколько лет назад фотографиями с символами, похожими на свастику.

Смотрите также:

Как в России поддержали Навального "Свободу Навальному!" Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального Многотысячная акция солидарности в Москве Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

Как в России поддержали Навального В Москве задержаны 20 человек Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального В городах Германии люди вышли в поддержку Навального Акция протеста в Дюссельдорфе

Как в России поддержали Навального Петербургская полиция ждет "послания Навального" Полицейский у Дворцовой площади

Как в России поддержали Навального Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина Марш солидарности во Владивостоке

Как в России поддержали Навального В Хабаровске поддержали Навального и Фургала Митингующие и полийцейские в Хабаровске

Как в России поддержали Навального Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии Автор: Вадим Шаталин

