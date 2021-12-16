Участница Pussy Riot Алехина вновь задержана

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Активистке вменяется в вину публикация картинки с Лукашенко, на которой изображены символы, похожие на свастику. Ее действия подведены под статью о демонстрации нацистской или экстремистской символики.
В Москве задержана участница группы Pussy Riot Мария Алехина, сообщили в четверг, 16 декабря, российские интернет-СМИ со ссылкой на саму активистку. Алехина доставлена в отдел полиции по Тверскому району. Она была остановлена сотрудниками полиции на выходе из квартиры - там же, где несколькими часами ранее была задержана другая участница Pussy Riot - муниципальный депутат Люся Штейн.
Согласно протоколу о задержании, Алехиной вменяется в вину статья 20.3 КоАП (пропаганда либо демонстрирование нацисткой или экстремистской символики). В рапорте, в частности, указано, что 26 ноября Алехина выложила в Instagram сторис, "возможно, содержащую признаки экстремизма". Речь идет о репосте публикации от 2015 года, где белорусский руководитель Александр Лукашенко изображен с символами, похожими на свастику. Алехиной и Штейн грозит до 15 суток административного ареста или штраф до 2 тысяч рублей.
Перед задержанием Мария Алехина написала в Instagram: "Сейчас я выйду из дома, меня задержат, увезут в отдел полиции и дадут 15 суток. За что? А ни за что. За пост с Лукашенко 2015 года".
Люся Штейн и Мария Алехина являлись также фигурантками так называемого "санитарного дела". Несколько месяцев тому назад суд в Москве приговорил каждую из них к году ограничения свободы.
В ноябре московский суд арестовал на 15 суток за "неповиновение сотруднику полиции" художника Фархада Исрафилли-Гельмана, который осенью прошлого года провел акцию с Pussy Riot. В августе суд в Москве арестовал на такой же срок за "демонстрацию нацистской символики" еще одну участницу Pussy Riot - Риту Флорес, которая она выложила в соцсети мем с изображением музыканта из группы Tokio Hotel и свастикой.
Два ареста по 15 суток летом отбыли активистки из Pussy Riot Вероника Никульшина и Анна Кузьминых, после этого они уехали из России. Страну покинул и участник Pussy Riot Александр Софеев, которому тоже назначали административные аресты.
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