Участниц Pussy Riot Алехину и Штейн арестовали на 15 и 14 суток из-за снимков со свастикой

Тверской районный суд Москвы в пятницу, 17 декабря, назначил участницам Pussy Riot Марии Алехиной и Люсе Штейн административный арест сроком на 15 и 14 суток, признав их виновными в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики. Об этом сообщило объединение юристов, оказывающих бесплатную юридическую помощь по делам о нарушении прав человека, "Апология", адвокаты которой Даниил Берман и Мария Эйсмонт защищают Алехину и Штейн.

Обе участницы группы Pussy Riot были задержаны в Москве накануне. Им вменялась в вину статья КоАП о пропаганде либо демонстрировании нацистской или экстремистской символики в связи с опубликованными в соцсетях несколько лет назад фотографиями с символами, похожими на свастику.

Задержания активистов

Муниципальный депутат Люся Штейн и Мария Алехина являлись также фигурантками так называемого "санитарного дела". Несколько месяцев тому назад суд в Москве приговорил каждую из них к году ограничения свободы.

В ноябре московский суд арестовал на 15 суток за "неповиновение сотруднику полиции" художника Фархада Исрафилли-Гельмана, который осенью прошлого года провел акцию с Pussy Riot. В августе суд в Москве арестовал на такой же срок за "демонстрацию нацистской символики" еще одну участницу Pussy Riot - Риту Флорес, которая выложила в соцсети мем с изображением музыканта из группы Tokio Hotel и свастикой.

Два ареста по 15 суток летом отбыли активистки из Pussy Riot Вероника Никульшина и Анна Кузьминых, после этого они уехали из России. Страну покинул и участник Pussy Riot Александр Софеев, которому тоже назначали административные аресты.

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