Рита Флорес из Pussy Riot получила 15 суток ареста

Зюзинский суд Москвы арестовал в четверг, 22 июля, участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Активистка была задержана в среду недалеко от ее дома и доставлена в ОВД "Котловка". По словам адвоката Мансура Гильманова, неповиновение требованиям заключалось в отказе предоставить удостоверение личности, и это "стандартно" для нынешней волны задержаний участников группы.

Череда задержаний участников Pussy Riot продолжается последние месяцы. В результате Вероника Никульшина и Александр Софеев недавно покинули Россию. О намерении покинуть страну заявила и режиссер Анна Кузьминых, которая отбывала административные аресты вместе с участниками Pussy Riot.

Вместе с тем в четверг, отбыв очередной арест, из спецприемника освободилась Мария Алехина. "Я бы не уехала, даже не будь у меня браслета (устройство для контроля за лицом, находящимся под домашним арестом - Ред.) Еще чего не хватало, я не уеду", - сообщила Алехина. Алехина отбывает домашний арест по "санитарному делу".

Cмотрите также: