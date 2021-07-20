 Рита Флорес из Pussy Riot получила 15 суток ареста | Новости из Германии о России | DW | 22.07.2021

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Россия

Рита Флорес из Pussy Riot получила 15 суток ареста

В России продолжается череда непрерывных арестов участников Pussy Riot. Некоторые участники, выйдя из спецприемников, уже покинули страну.

Pussy Riot

Зюзинский суд Москвы арестовал в четверг, 22 июля, участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Активистка была задержана в среду недалеко от ее дома и доставлена в ОВД "Котловка". По словам адвоката Мансура Гильманова, неповиновение требованиям заключалось в отказе предоставить удостоверение личности, и это "стандартно" для нынешней волны задержаний участников группы.

Череда задержаний участников Pussy Riot продолжается последние месяцы. В результате Вероника Никульшина и Александр Софеев недавно покинули Россию. О намерении покинуть страну заявила и режиссер Анна Кузьминых, которая отбывала административные аресты вместе с участниками Pussy Riot.

Вместе с тем в четверг, отбыв очередной арест, из спецприемника освободилась Мария Алехина. "Я бы не уехала, даже не будь у меня браслета (устройство для контроля за лицом, находящимся под домашним арестом - Ред.) Еще чего не хватало, я не уеду", - сообщила Алехина. Алехина отбывает домашний арест по "санитарному делу".

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    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


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