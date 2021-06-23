 Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину вновь задержала полиция | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2021

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Россия

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину вновь задержала полиция

Оппозиционную активистку задержали сразу же после выхода из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, вышедшую в среду, 7 июля, на свободу после 15 суток административного ареста, вновь задержали. Об этом сообщил ее адвокат Александр Альдаев. Алехина оставлена на ночь в ОВД "Кунцево". По словам адвоката, на его подзащитную составляют протокол за "неповиновение сотруднику полиции". Санкция по такой статье предусматривает административный арест на срок до 15 суток. "Для задержания и ареста любого участника Pussy Riot поводы и основания не нужны", - заявил другой адвокат Алехиной Даниил Берман.

В тот же день был задержан еще один участник Pussy Riot - Александр Софеев, которого тоже отпустили накануне после 15 суток ареста. В полиции на него был составлен протокол за мелкое хулиганство, он также оставлен на ночь в отделении полиции, сообщил его адвокат Мансур Гильманов.

В предыдущий раз Алехину задержали 22 июня, обвинив в подготовке акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, и нарушении условий домашнего ареста. На нее составили протокол за то, что она, якобы, отказалась добровольно следовать в машину полицейских. Алехина проходит по так называемому "санитарному делу" о зимних несанкционированных протестах в поддержку Алексея Навального. По версии Следственного комитета, организаторы акций создали угрозу для массового заражения москвичей коронавирусом.

23 июня московские суды арестовали на 15 суток четверых участников Pussy Riot за различные административные правонарушения.

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