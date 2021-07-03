Суд в Москве арестовал активистку Pussy Riot Никульшину на 15 суток

Дорогомиловский районный суд Москвы в субботу, 3 июля, назначил 15 суток ареста активистке арт-группы Pussy Riot Веронике Никульшиной. Ее признали виновной по административной статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, уточнил адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

В протоколе, который попал в распоряжение интернет-издания "Медиазона", говорится, что Никульшина и задержанный с ней художник Роман Дуров якобы "выражались грубой нецензурной бранью" в общественном месте, отказались показать полицейским свои документы и отправиться с ними в отдел.

Четыре задержания за два месяца

Задержание активистки Pussy Riot вечером 2 июля стало четвертым за последние два месяца. 7 мая девушка была задержана и обвинена в неповиновении полицейским. Затем Никульшину задержали 12 июня во время съемок документального фильма, но вскоре отпустили. 17 июня она была арестована на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции и вышла из спецприемника 1 июля.

Акция на ЧМ-2018

Вероника Никульшина получила известность после акции на финале чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве. Во время матча она вместе с Петром Верзиловым и еще двумя участницами Pussy Riot выбежала на поле стадиона "Лужники" в полицейской форме. Акцией "Милиционер вступает в игру" молодые люди хотели привлечь внимание к проблеме политических заключенных в России. Все четверо были задержаны и провели 15 суток под арестом.

Смотрите также: