Ученые допускают возможность сознания даже у насекомых

В Нью-Йоркской декларации о сознании животных утверждается, что у всех позвоночных и многих беспозвоночных есть "реальная возможность" сознания и что их благополучие заслуживает внимания.

Группа из 39 выдающихся ученых - биологов и философов - из разных стран подписали Нью-Йоркскую декларацию о сознании животных , которая предполагает возможность сознания у более широкого круга животных, чем это официально признавалось ранее. Декларация была представлена на конференции в Нью-Йоркском университете в пятницу, 19 апреля.

Согласно документу, существует "убедительная научная поддержка" того, что птицы и млекопитающие обладают сознательным опытом, и "реальная возможность" сознания у всех позвоночных, включая рептилий, амфибий и рыб. Эта возможность распространяется и на многих беспозвоночных, говорится в декларации, таких как насекомые, ракообразные, включая крабов и омаров, и головоногие моллюски, такие как кальмары, осьминоги и каракатицы.

"Безответственно" игнорировать сознание в животном мире

В основе Нью-Йоркской декларации лежит целый ряд открытий последних лет, позволяющих считать различных животных разумными. Например, ученые обнаружили, что губан-чистильщик способен проходить "зеркальный тест", то есть узнавать себя в зеркале. Ранее этот тест проходили шимпанзе и дельфины, наличие сознания у которых вызывает меньше сомнений. В других экспериментах было доказано, что рыбы также проявляют любопытство, пчелы умеют играть в игры, каракатицы способны запоминать увиденное и понюханное, а раки реагируют на противотревожные препараты.

"Когда существует реальная возможность осознанного опыта у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, затрагивающих это животное, - подчеркивают ученые. - Мы должны учитывать риски, связанные с благополучием, и использовать фактические данные для обоснования наших мер реагирования на эти риски".