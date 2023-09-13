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В Германии обнаружен новый вид пчел

Елена Дожина
13 сентября 2023 г.

На необычную пчелу обратил внимание студент-биолог из Регенсбурга в Баварии. До сих пор такие не встречались в Германии. Но как она здесь оказалась и есть ли у нее шансы выжить?

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Пчела
Символическое фотоФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

В Германии стало на один вид пчел больше. Как сообщает информационное агентство KNA, ранее не встречавшийcя в ФРГ вид был впервые обнаружен этим летом в Регенсбурге студентом местного университета Робертом Циммерманом (Robert Zimmermann). До сих пор ближайшим местом обитания этих пчел с научным названием Rophites hartmanni был австрийский город Линц, расположенный примерно в 200 километрах.

Миграция пчел

Этот вид распространен, в основном, в Восточной Европе, и особенно в ее более теплых регионах. А родиной этих пчел считается Восточное Средиземноморье и Анатолия. Насекомые предпочитают степи, луга, опушки и лесные поляны. Они гнездятся в земле колониями и летают с конца мая до конца августа. Самки собирают пыльцу с растений семейства губоцветных, к которому относится лаванда, базилик, мята, розмарин и многие другие, но особенно их привлекают цветки моркови дикой и осота полевого.

По мнению экспертов и сотрудников университета Регенсбурга, изучающих жизнедеятельность пчел, насекомые появились в Баварии не случайно. Как говорится в пресс-релизе университета, долина Дуная является своеобразным "тепловым коридором", который создает благоприятные условия для миграции многих видов.

Несмотря на выгодное расположение Регенсбурга, появление новой пчелы удивило студента: "Насекомые не подходили под описание ни к одному из известных мне местных видов". И только после того, как студент показал пчел другому эксперту, стало понятно, что обнаружен новый для Германии вид. Начинающий биолог в настоящее время изучает местную фауну насекомых для своей магистерской диссертации.

Это интересно

В общей сложности в настоящее время в ФРГ известно 604 вида диких пчел. По данным Союза охраны природы Германии, только около 37 процентам не угрожает опасность исчезновения. В отличие от медоносной пчелы, дикие пчелы - одиночки или отшельники. Их самки самостоятельно строят свои гнезда и заботятся о потомстве. В последнее время стала стремительно сокращаться естественная среда обитания диких пчел: индустриализация, выращивание монокультур в современном сельском и лесном хозяйстве, а также дорожное строительство представляют для них серьезную угрозу. По подсчетам экспертов, примерно 39 видов живших в Германии пчел уже погибли. От их опыления зависит более 75 процентов сельскохозяйственных культур, столь необходимых человеку, и около 90 процентов диких цветущих растений. Альберту Эйнштейну приписывают фразу о том, что после вымирания пчел уже через четыре года может исчезнуть и человечество.

В то же время существует множество способов, как поддержать популяцию пчел. Прежде всего рекомендуется высаживать в саду или на балконе больше местных видов растений. С целью обеспечить как можно более длительный период цветения - с ранней весны и до поздней осени. В холодное время года увядшие стебли следует оставлять на месте, потому что некоторые дикие пчелы используют их в качестве зимовок и для откладки яиц. Также полезно устанавливать инкубаторы и "гостиницы" для насекомых, которые могут обеспечить пчелам не только убежище, но и долгосрочную возможность для поселения и размножения.

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