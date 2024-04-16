В Германии нашли останки доисторических слонов-исполинов

Прекрасно сохранившиеся останки трех животных из рода динотериев были обнаружены в Баварии. Эти гиганты жили здесь более десяти миллионов лет назад.

В баварском районе Эрдинг на юго-востоке Германии были найдены прекрасно сохранившиеся останки доисторических слонов, населявших эти края более десяти миллионов лет назад. Животные, весившие до 13 тонн и достигавшие высоты в плечах более четырех метров, принадлежали к роду динотериев и виду динотериев гигантских. Директор и основатель Музея доисторического периода в Тауфкирхене Петер Капустин (Peter Kapustin), представил находку в понедельник, 15 апреля.

Останки насчитывают около 120 костей, в том числе череп и бивни молодой особи, сохранившиеся на 70 процентов. У большинства родов доисторических слонов было по четыре бивня: пара нижних и пара верхних, и для динотериев характерны загнутые вниз нижние бивни.

Старший куратор отдела ископаемых млекопитающих Баварских государственных собраний палеонтологии и геологии Гертруд Рёсснер (Gertrud Rößner) участвовала в оценке находки и называет ее "впечатляющей". "Мы знаем, что эти доисторические слоны жили здесь. Но относительно полные скелеты встречаются редко", - подчеркивает она.

Петер Капустин занимается поисками под Мюнхеном 20 лет Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Два десятилетия поисков и зуб носорога в позвоночнике слона

В 2004 году недалеко от Лангенпрайзинга был найден череп динотерия. Капустин в течение 20 лет неоднократно приезжал в этот район в надежде отыскать что-то еще, однако его попытки всегда заканчивались безрезультатно. Но 13 апреля 2023 года неудачам пришел конец. В тот день сыновья Капустина, помогавшие отцу в его поисках, обнаружили первую из многочисленных костей динотерия.

Затем начались многомесячные поиски с участием добровольцев, в ходе которых также удалось обнаружить кости крупного представителя семейства кошачьих и доисторического носорога. Причем зуб носорога застрял в отростке позвонка слона!

Дело не в том, что носорог охотился на слона, а в том, что кости животных, вероятно, попали в реку, протекавшую в этих краях. "Такие мелкие находки указывают на то, что они очень быстро оказывались среди речных отложений", - объясняет геолог Александер Бенн (Alexander Benn). В противном случае кости просто не сохранились бы, добавляет он.

"Маленький Консти" и "Большой Алекс"

Это место в Баварии - самое богатое на находки, связанные с динотериями, крупнейшими наземными млекопитающими в Европе, указывает геолог-препаратор Нильс Кнёчке (Nils Knötschke). Второе из найденных животных, судя по останкам, было крупнее и старше, что позволило увидеть развитие представителей этого вида. От третьей особи сохранилась огромная бедренная кость. В честь первооткрывателей, сыновей Капустина, животные, сохранившиеся лучше всего, получили условные названия "Маленький Консти" и "Большой Алекс".

А вот и первооткрыватели - сыновья Петера Капустина Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Чтобы предотвратить распад потрескавшихся и хрупких костей, пришлось использовать "литры суперклея", отмечает Кнёчке. Подготовка к реконструкции потребовала определенных уловок, ведь ученые не хотели ничего разрушать, поясняет эксперт.

Исследователи пока не смогли ответить на вопрос, почему все кости были найдены в одном месте. Возможно, доисторические хоботные, как и их нынешние потомки, отправлялись умирать в определенное место, и речь идет о доисторическом "слоновьем кладбище", отмечает Рёсснер, "но на этот вопрос нельзя ответить с уверенностью".

Доисторические хоботные в Баварии

В Баварии имеется относительно большое количество останков доисторических слонов, около пяти "наборов" представляют собой части скелетов. На юге этой земли останки доисторических слонов сохранились сравнительно хорошо и близко к поверхности - благодаря геологическим отложениям к северу от Альп.

Выдающимся экземпляром является гомфотерий, обнаруженный в 1971 году недалеко от городка Мюльдорф-ам-Инн. Особь отличается высокой степенью сохранности и содержит около 200 костей. Ее точная копия выставлена ​​в Баварских государственных собраниях.

Примерно от восемнадцати до двух с половиной миллионов лет назад на территории нынешней Европы обитали многочисленные доисторические млекопитающие отряда хоботных, а их видовое разнообразие было гораздо шире, чем у сегодняшних слонов. "Хоботные были широко распространены почти по всему миру вплоть до ледникового периода", - говорит Рёсснер. Причина их исчезновения, вероятно, связана с последствиями изменения климата.

Еще 14 миллионов лет назад, когда территория нынешней Баварии не знала морозов, там обитали даже крокодилы и гигантские черепахи, отмечает эксперт. А последним видом хоботных на территории Германии стали шерстистые мамонты примерно 14 000 лет назад.