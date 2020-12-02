Убийство в Берлине: о чем бывшая "первая леди" Грузии собиралась говорить с чеченским полевым командиром

В Высшем земельном суде Берлина продолжается процесс по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе прошлого года. Как заявил ранее на процессе федеральный прокурор Рональд Георг (Ronald Georg), задание "ликвидировать жертву" киллер получил от властей Российской Федерации. Российские власти это отрицают.

В среду, 9 декабря, на суде выступали руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.

Убийство Хангошвили: "необычное дело"

Первым суд заслушал руководителя следственной группы берлинского ведомства по уголовным делам - он в течение трех с половиной месяцев координировал работу группы из семи следователей, которые занимались исключительно расследованием убийства Хангошвили. Затем, в декабре 2019 года, следствие было передано на федеральный уровень.

Рюдигер Ф., полицейский с 22-летним стажем и сотрудник отдела по расследованию убийств, на суде сказал, что дело было весьма необычным - в том числе и потому, что задержанный по горячим следам подозреваемый в убийстве сразу же попросил проинформировать посольство России. И спустя четыре дня после задержания представители посольства навестили его в СИЗО. По его словам, иностранные подданные далеко не всегда спешат сообщить в посольство о своем задержании.

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года

Посольство России также запросило у следствия копию паспорта задержанного - глава следственной группы отвез копию в посольство на Унтер-ден-Линден лично, чтобы не отправлять ее по электронной почте. Он также сообщил, что в том, что касается возможных мотивов убийства, причины личного характера были быстро исключены -

все опрошенные свидетели из окружения жертвы говорили о его роли во второй чеченской войне, а вот о возможных бытовых мотивах или же связях с организованной преступностью речи не шло. ("Убийства из ревности - самые простые для следствия", - заметил полицейский). Всего следствие допросило порядка 30 свидетелей непосредственно событий 23 августа 2019 года, а также два десятка человек из окружения Хангошвили - родственников и друзей.

Откликов свидетелей по делу Хангошвили крайне мало

Сразу после убийства полиция начала искать свидетелей преступления с помощью плакатов на улицах - однако к своему большому удивлению получила всего лишь порядка 40 откликов от граждан, что крайне мало для убийства, вызвавшего такой международный резонанс, рассказал следователь.

Следствие не смогло выяснить, каким образом обвиняемый добрался из Варшавы в Берлин и что делал в день убийства - никаких следов в базах данных пассажиров авиарейсов, компаниях по прокату машин, базах автобусных и железнодорожных перевозчиков не нашлось.

След обвиняемого теряется 22 августа в 8 утра в варшавском отеле - камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда он выходил из отеля. А 28 часов спустя его задерживают в центре Берлина после попытки выбросить вещественные доказательства в реку Шпрее. Где он был, что делал и с кем встречался в эти 28 часов - следствие выяснить не смогло.

Сотрудникам Федерального ведомства по уголовным делам удалось разблокировать мобильный телефон задержанного - однако контактов там оказалось мало. Среди них - гиды в Париже и Варшаве, двух городах, через которые пролегал путь обвиняемого в Берлин.

Жена Саакашвили как важный свидетель

В качестве одного из важных свидетелей берлинский следователь назвал супругу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандру Рулофс - в день убийства она была в Берлине, и Хангошвили планировал встречу с ней. Немецким следователям, однако, не удалось уговорить Сандру Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону.

Содержание этого ("довольно длительного", по словам следователя) звонка в суде разглашено не было - как и предполагаемая цель встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром.

Представители следствия также подтвердили, что фамилия Хангошвили действительно была в списке из 19 человек, подозреваемых в терроризме, переданном еще в 2012 году ФСБ России в Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. По словам берлинского следователя, Зелимхан Хангошвили - не единственный фигурант из того списка ФСБ, жизнь которого оборвалась не по "естественным причинам".

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