Убийство в Берлине: о чем бывшая "первая леди" Грузии собиралась говорить с чеченским полевым командиром
Супруга экс-президента Грузии Саакашвили планировала 23 августа 2019 года встретиться в Берлине с Зелимханом Хангошвили, рассказал в суде глава следственной группы берлинского ведомства по уголовным делам.
Полиция на месте убийства Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, в парке "Малый Тиргартен"
В среду, 9 декабря, на суде выступали руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.
Убийство Хангошвили: "необычное дело"
Первым суд заслушал руководителя следственной группы берлинского ведомства по уголовным делам - он в течение трех с половиной месяцев координировал работу группы из семи следователей, которые занимались исключительно расследованием убийства Хангошвили. Затем, в декабре 2019 года, следствие было передано на федеральный уровень.
Рюдигер Ф., полицейский с 22-летним стажем и сотрудник отдела по расследованию убийств, на суде сказал, что дело было весьма необычным - в том числе и потому, что задержанный по горячим следам подозреваемый в убийстве сразу же попросил проинформировать посольство России. И спустя четыре дня после задержания представители посольства навестили его в СИЗО. По его словам, иностранные подданные далеко не всегда спешат сообщить в посольство о своем задержании.
Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года
Посольство России также запросило у следствия копию паспорта задержанного - глава следственной группы отвез копию в посольство на Унтер-ден-Линден лично, чтобы не отправлять ее по электронной почте. Он также сообщил, что в том, что касается возможных мотивов убийства, причины личного характера были быстро исключены -
все опрошенные свидетели из окружения жертвы говорили о его роли во второй чеченской войне, а вот о возможных бытовых мотивах или же связях с организованной преступностью речи не шло. ("Убийства из ревности - самые простые для следствия", - заметил полицейский). Всего следствие допросило порядка 30 свидетелей непосредственно событий 23 августа 2019 года, а также два десятка человек из окружения Хангошвили - родственников и друзей.
Откликов свидетелей по делу Хангошвили крайне мало
Сразу после убийства полиция начала искать свидетелей преступления с помощью плакатов на улицах - однако к своему большому удивлению получила всего лишь порядка 40 откликов от граждан, что крайне мало для убийства, вызвавшего такой международный резонанс, рассказал следователь.
Следствие не смогло выяснить, каким образом обвиняемый добрался из Варшавы в Берлин и что делал в день убийства - никаких следов в базах данных пассажиров авиарейсов, компаниях по прокату машин, базах автобусных и железнодорожных перевозчиков не нашлось.
След обвиняемого теряется 22 августа в 8 утра в варшавском отеле - камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда он выходил из отеля. А 28 часов спустя его задерживают в центре Берлина после попытки выбросить вещественные доказательства в реку Шпрее. Где он был, что делал и с кем встречался в эти 28 часов - следствие выяснить не смогло.
Сотрудникам Федерального ведомства по уголовным делам удалось разблокировать мобильный телефон задержанного - однако контактов там оказалось мало. Среди них - гиды в Париже и Варшаве, двух городах, через которые пролегал путь обвиняемого в Берлин.
Жена Саакашвили как важный свидетель
В качестве одного из важных свидетелей берлинский следователь назвал супругу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандру Рулофс - в день убийства она была в Берлине, и Хангошвили планировал встречу с ней. Немецким следователям, однако, не удалось уговорить Сандру Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону.
Содержание этого ("довольно длительного", по словам следователя) звонка в суде разглашено не было - как и предполагаемая цель встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром.
Представители следствия также подтвердили, что фамилия Хангошвили действительно была в списке из 19 человек, подозреваемых в терроризме, переданном еще в 2012 году ФСБ России в Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. По словам берлинского следователя, Зелимхан Хангошвили - не единственный фигурант из того списка ФСБ, жизнь которого оборвалась не по "естественным причинам".
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Жена Саакашвили появилась в деле об убийстве в Берлине
Как жена Саакашвили появилась в деле об убийстве в Берлине чеченского полевого командира. DW Новости
Яд "Новичок" и его жертвы
Под подозрением - россияне
5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.
Яд "Новичок" и его жертвы
Путь подозреваемых в Солсбери
Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).
Яд "Новичок" и его жертвы
Тот самый флакон
Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.
Яд "Новичок" и его жертвы
С чего все началось
О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
Яд "Новичок" и его жертвы
Скрипалей удалось спасти
По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.
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Споры о стране происхождения яда
Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.
Яд "Новичок" и его жертвы
О "Новинчке" рассказал один из его создателей
О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".
Яд "Новичок" и его жертвы
Новый случай отравления под Солсбери
4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".
Яд "Новичок" и его жертвы
Опять "Новичок"
Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.
Яд "Новичок" и его жертвы
Смерть Дон Стерджес
8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.
Яд "Новичок" и его жертвы
Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы
9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".
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Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма
Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.
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400 предметов для анализа
Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.
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