 Убийца Абэ назвал своим мотивом неприязнь к религиозной группе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2022

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Мир

Убийца Абэ назвал своим мотивом неприязнь к религиозной группе

Стрелявший в Абэ мужчина на допросе заявил, что экс-премьер был связан с некой религиозной группой, членство в которой привело к банкротству матери нападавшего.

Задержание мужчины, стрелявшего в Синдзо Абэ

Задержание мужчины, стрелявшего в Синдзо Абэ

Мужчина, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался на допросе, что сделал это из-за связи политика с "некой религиозной группой", которая стала причиной банкротства его матери. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Kyodo и телеканал NHK.

Нападавший признался полиции, что его мать жертвовала деньги религиозной организации, из-за чего в итоге обанкротилась, и это привело к разладу в семье. По словам мужчины, изначально он планировал напасть на лидера этой религиозной группы, а покушение на премьера совершил, полагая, что Абэ "тесно связан с организацией" и продвигал ее идеи в Японии. Атака не была связана с политическими взглядами премьера, цитирует NHK источника в полиции.

О какой организации идет речь, СМИ не уточняют. Агентство dpa отмечает, что это может быть Церковь Объединения, которую также называют сектой Муна - по имени ее основателя южнокорейского религиозного деятеля Мун Сон Мена.

Убийство Синдзо Абэ

Напавший мужчина - 41-летний житель города Нара, где произошло убийство. Его зовут Тэцуя Ямагами, в начале 2000-х он служил в Морских силах самообороны Японии, рассказал источник NHK. С 2020 года Ямагами работал на заводе в регионе Кансай, но уволился в мае этого года. Во время обыска у него нашли самодельное огнестрельное оружие и взрывчатку.

В экс-премьера выстрелили во время речи, которую он произносил в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. Нападавший успел дважды выстрелить ему в спину из дробовика. Абэ получил ранения грудной клетки и шеи, по дороге в больницу у него остановилось сердце, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но в итоге Абэ скончался.

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