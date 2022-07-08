 Экс-премьер Японии Синдзо Абэ мог стать жертвой покушения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2022

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Мир

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ мог стать жертвой покушения

Предположительно, в политика стреляли во время его выступления, после чего он упал, истекая кровью, и был доставлен в больницу.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением после того, как он упал, прервав свою публичную речь в городе Нара на западе Японии, сообщила в пятницу, 8 июля, японская  общественная телекомпания NHK.

Как уточняется в сообщении, во время инцидента был слышен звук, похожий на выстрел, возможно, задержан подозреваемый.

По сообщениям местных японских СМИ, Абэ не подавал признаков жизни после нападения. Предположительно, он был ранен в область шеи. Стреляли в политика во время его речи в рамках предвыборной кампании.

Рекордно долгий срок на посту премьера

В августе 2020 года 65-летний Синдзо Абэ неожиданно объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра по состоянию здоровья. Абэ оставался на посту премьера Японии рекордно долго - свыше 2800 дней. Он уже уходил с должности в 2007 году по состоянию здоровья, однако смог вернуться, когда болезнь отступила. Впервые Абэ возглавил кабинет министров Японии в сентябре 2006 года. 

Новость дополняется.
 

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