Экс-премьер Японии Синдзо Абэ мог стать жертвой покушения

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением после того, как он упал, прервав свою публичную речь в городе Нара на западе Японии, сообщила в пятницу, 8 июля, японская общественная телекомпания NHK.

Как уточняется в сообщении, во время инцидента был слышен звук, похожий на выстрел, возможно, задержан подозреваемый.

По сообщениям местных японских СМИ, Абэ не подавал признаков жизни после нападения. Предположительно, он был ранен в область шеи. Стреляли в политика во время его речи в рамках предвыборной кампании.

Рекордно долгий срок на посту премьера

В августе 2020 года 65-летний Синдзо Абэ неожиданно объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра по состоянию здоровья. Абэ оставался на посту премьера Японии рекордно долго - свыше 2800 дней. Он уже уходил с должности в 2007 году по состоянию здоровья, однако смог вернуться, когда болезнь отступила. Впервые Абэ возглавил кабинет министров Японии в сентябре 2006 года.

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