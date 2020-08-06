 Премьер-министр Японии объявил об уходе в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.08.2020

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Мир

Премьер-министр Японии объявил об уходе в отставку

Синдзо Абэ решил уйти со своего поста из-за хронической болезни. Он занимает должность глав правительства с 2012 года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу, 28 августа, объявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Он сообщил, что продолжит выполнять свои функции, пока правящая Либерально-демократическая партия не определится с преемником.

Причиной отставки Абэ, по данным агентства Kyodo, является его хроническая болезнь - язвенный колит. Ранее 65-летний политик заявил о трудности с принятием "здравых решений из-за болезни". В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет выполнять полномочия до следующих выборов.

Синдзо Абэ впервые возглавил кабинет министров Японии в сентябре 2006 года. Через год он подал в отставку по состоянию здоровья. В декабре 2012 года политика переизбрали на пост главы правительства. Он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет - это самый длительный период в новейшей истории страны.

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  • День Японии в Дюссельдорфе

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    День Японии в Дюссельдорфе - очень красочное событие, позволяющее поближе познакомиться с историей и культурой этой далекой в географическом, но очень близкой здесь в человеческом плане страны.

  • День Японии в Дюссельдорфе

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  • День Японии в Дюссельдорфе

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    Также в программе дюссельдорфского Дня Японии - самые разные показательные выступления, соревнования, конкурсы, выставки, демонстрация японских обычаев, обучение правилам распития сакэ, примерки кимоно, концерты и так далее. На фотографии - участники поединка сумо.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе (Immermannstrasse), вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Фестиваль также собирает огромное количество поклонников косплея в костюмах персонажей из японских игр, аниме и манги. Парочку мы уже видели, а здесь ограничимся одним снимком: демон Хичиго Широсаки, демонстрирует свое любимое оружие - тесак по имени Зангецу.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Завершается фестиваль после наступления темноты потрясающим салютом - делом рук японских мастеров. Для грандиозного фейерверка используется пиротехника из Японии.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Премьер Синдзо Абэ, чья поддержка опустилась до самого низкого показателя с 2012 года, отменил режим чрезвычайной ситуации в Токио и оставшихся четырех префектурах.  

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