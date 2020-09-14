Новым премьер-минстром Японии избран Ёсихидэ Суга

В Японии впервые за почти восемь лет сменился глава правительства. Нижняя палата парламента в Токио в среду, 16 сентября, избрала новым премьер-министром страны 71-летнего Ёсихидэ Суга.

Суга заменит на посту главы правительства Синдзо Абэ, ушедшего в отставку по состоянию здоровья. Ёсихидэ Суга - близкий соратник Абэ и уже обещал продолжать курс прежнего премьера, направленный на активное стимулирование японской экономики.

Двумя днями ранее Ёсихидэ Суга был избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии. Поскольку представители этой партии имеют в нижней палате парламента большинство, избрание Суги на пост премьер-министра было гарантировано.

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