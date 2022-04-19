У школы в Кабуле прогремели минимум три взрыва

Минимум три взрыва прогремели в одном из западных районов Кабула, где расположена школа для мальчиков имени Абдула Рахима Шахида. Как во вторник, 19 апреля, написал в Twitter представитель полиции в афганской столице Халид Задран, есть жертвы среди шиитского населения.

Как уточнило агентство AP, взрывы произошли в районе учебного заведения, а также образовательного центра, где обычно принимают экзамены.

По данным агентства AFP, речь идет о районе Даште-Барчи, где проживают представители хазарейской общины - мусульмане-шииты смешанного происхождения. Детонация произошла, когда школьники покидали учебное заведение.

Ответственность не взяла ни одна из террористических группировок

По данным Reuters, минимум четыре человека убиты, 14 ранены. AP передало о семи раненых школьниках. Власти опасаются, что число жертв будет расти.

Ответственность за произошедшее пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок. Атаки в этом районе ранее неоднократно устраивала террористическая организация "Исламское государство".

В мае 2021 года в результате серии взрывов у средней смешанной школы для девочек и мальчиков Саид-аль-Шухада в районе Даште-Барчи погибли минимум 58 человек, еще 150 получили ранения.

Талибы установили контроль над Афганистаном

Радикальное исламистское движение "Талибан" на фоне вывода войск НАТО из Афганистана сентябре 2021 году взяло под контроль всю страну и объявило о создании переходного правительства.

Занимавший пост президента Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. Международное сообщество не признает правительство талибов.

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