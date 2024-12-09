У парламента Грузии появилась "протестная" елка

В одиннадцатый день массовых протестов на проспекте Руставели в Тбилиси установили новогоднюю елку. Демонстранты украсили ее флагами ЕС, Грузии, Украины и США, а также фото пострадавших на акциях протеста журналистов.

Участники продолжающихся одиннадцатый день массовых протестов в столице Грузии "украсили" новогоднюю елку у здания парламента на проспекте Руставели фотографиями пострадавших во время разгонов акций активистов и журналистов, сообщает в воскресенье, 8 декабря, портал "Грузия Online" .

Каркас новогодней елки у места сбора протестующих был установлен по распоряжению тбилисской мэрии еще днем. Однако участники протестов помешали городским службам до конца собрать символ Нового года, после чего каркас, лишь наполовину украшенный искусственными ветвями, оцепили полицейские. После начала вечерней акции контроль над елкой снова перешел к протестующим. Кроме фотографий, на ней появились флаги Грузии, Евросоюза, Украины и США. Позже напротив елки сожгли чучело Звиада Харазишвили - главы Департамента специальных задач, курирующего разгон протестующих.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что новогодняя елка обязательно будет приведена в соответствующий вид.

Как пишет Telegram-канал Paper Kartuli, в 2.00 ночи 9 декабря по местному времени большая часть протестующих покинула площадь перед парламентом. Спецтехника и автобусы с силовиками также разъехались. Сообщений о разгонах демонстрантов с использованием водометов и слезоточивого газа не поступало.

Ранее сообщалось, что протестующие сформировали отряд самообороны после нападений неизвестных в черной одежде и масках на представителей СМИ и демонстрантов в Александровском саду и на улице Пурцеладзе 7 декабря. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина говорит в рупор, показывая на несколько десятков мужчин с закрытыми лицами, что они намерены патрулировать улицы и защищать участников акций от силовиков.

Российские пропагандисты в Тбилиси

Представители оппозиционных грузинских СМИ предупредили протестующих о работе на акциях сторонников евроинтеграции российских пропагандистов. Журналистка телеканала Mtavari Arkhi Эка Квеситадзе распространила сообщение о деятельности в Тбилиси журналиста итальянского происхождения Андреа Лучиди, призвав участников митинга не соглашаться на интервью с ним. "Несмотря на то, что он гражданин Италии, сейчас Евросоюз вводит против него санкции. Он получает российское гражданство", - заявила Квеситадзе.

В свою очередь Telegram-канал Tbilisi life сообщил о работе в грузинской столице журналиста Патрика Ланкастера, который известен своими репортажами из оккупированных Россией регионов Украины. Отмечается, что Ланкастер рассказывает российским пропагандистским СМИ, что журналисты из РФ якобы "преследуются" протестующими в Тбилиси, а его работа на акциях возможна исключительно из-за наличия иностранного гражданства.

Массовые протесты в Грузии

Массовые акции протеста проходят в городах Грузии одиннадцатый день. Они были спровоцированы заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе до 2028 года от переговоров о вступлении в Евросоюз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый же вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, нынешний состав которого она назвала "нелегитимным".

Эстония, Латвия и Литва 2 декабря объявили о введении санкций против тех, кто подавлял протесты в Грузии. К штрафным мерам против грузинского руководства за разгон протестующих позднее присоединилась и Украина. МИД Нидерландов 6 декабря заявил, что призовет ЕС "приостановить действие безвизовых соглашений с Грузией".