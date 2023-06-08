У НАТО есть план действий при ядерном инциденте на ЗАЭС

На 470-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 июня (время московское).

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В результате обстрела Херсона и области российскими войсками погибших нет, 9 человек были ранены, уточнила Херсонская областная прокуратура. Ранее сообщалось, что в результате обстрела в районе эвакуации гражданского населения погибла женщина.

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Около 6000 человек ожидают эвакуации с оккупированного Россией левого берега Днепра ниже по течению разрушенной дамбы Каховской ГЭС, пишет издание "Верстка", ссылаясь на таблицу волонтеров, собирающих заявки на спасение. При этом около 10 процентов ожидающих эвакуации фактически сидят на крышах, сообщила "Верстке" одна из волонтерок. "От волонтеров на месте есть информация, что некоторые улицы полностью ушли под воду, и если вчера там были живые люди, то сегодня там никто не выжил, то есть счет идет на часы. Люди тонут, погибают от переохлаждения и обезвоживания", - рассказала собеседница "Верстки".

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Главный раввин Украины Моше Реувен Асман попал под обстрел в Херсоне во время интервью. На видеоролике, который он выложил на своей странице Facebook, видно, как его монолог был прерван звуками взрыва, после чего раввин и сопровождавшие его люди сначала легли на землю, а затем попытались покинуть опасное место. "Я в Херсоне, плыли за людьми - чудом выжили!" - так прокомментировал Моше Реувен Асман этот видеоролик.

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У НАТО имеется план действий на случай ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции, оккупированной Россией, сообщила в интервью "Европейской правде" Байба Браже, помощница генерального секретаря Североатлантического альянса по общественной дипломатии. По ее словам, НАТО подготовила "планы защиты", для осуществления которых будут привлечены как военные, так и гражданские специалисты. Однако, поскольку эта тема вызывает беспокойство в обществе, альянс относится к ней с осторожностью и "воздерживается от спекуляций", пояснила Браже.

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В Херсоне "по затопленным улицам плавают лодки спасателей, а с левого берега Днепра город обстреливает русская артиллерия", сообщает с места событий корреспондент DW Игорь Бурдыга.

Великобритания расширяет санкции против Беларуси

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Великобритания расширяет санкции против Беларуси. "Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно содействует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины", - говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Соединенного Королевства. В частности, запрещается ввоз золота, цемента, древесины и каучука из Беларуси, а также поставки в Беларусь товаров двойного назначения, промышленного оборудования и денежных купюр. Кроме того, социальные сети и интернет-провайдеры ограничат доступ к веб-сайтам белорусских медиакомпаний и СМИ, подпавших под санкции, чтобы предотвратить распространение ими пропаганды.

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Активная фаза контрнаступления ВСУ уже началась, сообщили издания ABC News и The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленные источники в украинских вооруженных силах. По утверждению WP, "начинается фаза войны, направленная на восстановление территориального суверенитета Украины".

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Женщина, раненная во время обстрела Херсона российской армией 8 июня, скончалась. Информацию о ее гибели подтвердили в Херсонской областной администрации. В одном из сел области в результате обстрела - четверо раненых.

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Российские Telegram-каналы опубликовали видеоинтервью подполковника ВС РФ Романа Винивитина, который несколько дней провел в плену у ЧВК "Вагнер". По словам Винивитина, его "держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ", "избили, не давали спать, три раза за ночь просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять". ЧВК "Вагнер" 4 июня распространил видео допроса Винивитина - тот якобы в пьяном виде обстреливал принадлежащий ЧВК автомобиль, кроме того, его подчиненные якобы заминировали трассу, по которой наемники покидали Бахмут. Сам Винивитин эти обвинения назвал ложью.

Россия обстреливает Херсонщину во время эвакуации: есть жертвы

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Не менее трех человек получили ранения во время обстрела Херсона российской армией 8 июня, сообщило министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале. Обстрел начался во время эвакуации людей из затопленных районов. В числе пострадавших - мирная жительница, полицейский и спасатель. "Россия бросила в беде людей на оккупированной части Херсонщины. И продолжает мешать Украине спасать самое ценное - человеческие жизни", - подчеркнуло украинское МВД.

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Российские войска обстреляли Херсон в районе Корабельной площади в тот момент, когда оттуда шла эвакуация населения после затопления части города. Об этом сообщают корреспонденты издания "Грати", слышавшие крики раненых. Официально эта информация еще не подтверждена.

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Украинская разведка считает, что за подрывом плотины на Каховской ГЭС стоит военно-политическое руководство России, на что "указывает ряд имеющихся прямых и косвенных свидетельств". Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов. Цитаты из его заявления цитирует Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"То, что за неделю перед терактом в нормативно-правовую базу России были внесены изменения о том, что можно не расследовать последствия техногенной катастрофы в военное время, кажется, - это явка с повинной", - отметил Юсов. "Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас активно идет ее сбор", - подчеркнул он.

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Государственная пограничная служба Украины публикует свежую видеосъемку разрушенной плотины Каховской ГЭС и затопленных деревень.

Прокуратура Украины расследует "экоцид" после прорыва КГЭС

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Украинская прокуратура начала досудебное расследование по подозрению на экоцид из-за массовой гибели рыбы в Криворожской области Украины. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает в своем Telegram-канале Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, разрушение плотины Каховской ГЭС привело к критическому снижению воды в Каховском водохранилище, в результате чего около села Марьянское произошла "массовая гибель водных биоресурсов". К заявлению приложен видеоролик, в котором видно, как на высохшем после ухода воды дне водохранилища погибают тысячи рыб.

Хроника событий 8 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 июня 14.00 - 23.59 >>>

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