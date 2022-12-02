Twitter вновь заблокировал Канье Уэста за призывы к насилию

Музыкант, аккаунт которого был разблокирован после покупки Twitter Илоном Маском, признался в симпатии к Гитлеру и опубликовал антисемитские твиты.

Аккаунт известного рэпера Канье Уэста в соцсети Twitter заблокировали за подстрекательство к насилию, сообщил владелец компании Илон Маск в пятницу, 2 декабря.

При открытии страницы музыканта появляется автоматическое системное сообщение "Действие учетной записи приостановлено" без указания конкретной причины блокировки. "Просто уточняю, что его учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию", - написал Маск.

Впервые аккаунт Уэста был заблокирован 9 октября из-за антисемитского твита. После того как Илон Маск стал владельцем Twitter, он разблокировал музыканта.

Антисемитские высказывания Канье Уэста

Поводом для повторной блокировки стали несколько фотографий, опубликованных Уэстом, в том числе с изображением звезды Давида, слитой со свастикой. В день их публикации Уэст выступал на шоу Алекса Джонса, где заявил, что ему "нравится Гитлер". Когда один из гостей студии сказал, что он "очень пропутинский и пророссийский", Уэст ответил "я тоже". Затем он добавил, что, по его мнению, "Америку охватил сатанизм".

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