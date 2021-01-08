 Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2021

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Мир

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Аккаунт действующего президента США Twitter заблокировал, опасаясь "дальнейшего подстрекательства к насилию". Сенатор-республиканка требует отставки Трампа. Белый дом - против.

Twitter-аккаунт Дональда Трампа на дисплее мобильного телефона

Свой микроблог Twitter Дональд Трамп успешно использовал на протяжении многих лет

Сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, поскольку существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Об этом компания сообщила в ночь на субботу, 9 января.

Как уточняется в твите официального аккаунта компании, решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа было принято "после тщательной проверки последних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и общего контекста вокруг них", в том числе того, как они "воспринимаются и интерпретируются" за пределами самого сервиса.

Накануне "на неопределенный срок" была продлена блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram. 

Дональд Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать и обвинил компанию в том, что она ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа соблюдения свободы слова. По словам действующего президента США, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.

Сенатор-республиканка требует отставки Трампа

Сенатор США от республиканцев Лайза Марковски

Лайза Марковски

В тот же день ухода Трампа с президентского поста впервые потребовала представительница Республиканской партии. "Я хочу, чтобы он подал в отставку", - заявила Лайза Марковски, представляющая в Сенате США штат Аляска. По ее словам, Трамп несет часть ответственности за нападение на Конгресс. "Он принес достаточно вреда", - подчеркнула Марковски.

Белый дом против импичмента

Между тем Белый дом предостерегает от возможных негативных последствий в случае импичмента действующего президента. "Политически мотивированный импичмент президенту, сделавшему великолепную работу, за 12 дней до окончания его срока послужит лишь дальнейшей поляризации нашей прекрасной страны", - заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

В свою очередь, избранный президент Джо Байден заявил, что вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс, но самый быстрый способ его отстранения с поста президента - инаугурация самого Байдена.

Демократы требуют досрочной отставки Трампа

После того, как 6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне и сумели прорваться в Капитолий, что привело к гибели пяти человек, демократы призвали вице-президента Майка Пенса отстранить президента от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Они обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.

При этом председатель комитета по делам юстиции Палаты представителей Джеррольд Надлер предложил объявить импичмент в упрощенном порядке.

В соответствии с 25-й поправкой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, в первую очередь в силу его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

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