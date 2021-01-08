Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, поскольку существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Об этом компания сообщила в ночь на субботу, 9 января.
Как уточняется в твите официального аккаунта компании, решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа было принято "после тщательной проверки последних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и общего контекста вокруг них", в том числе того, как они "воспринимаются и интерпретируются" за пределами самого сервиса.
Накануне "на неопределенный срок" была продлена блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram.
Дональд Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать и обвинил компанию в том, что она ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа соблюдения свободы слова. По словам действующего президента США, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.
Сенатор-республиканка требует отставки Трампа
Лайза Марковски
В тот же день ухода Трампа с президентского поста впервые потребовала представительница Республиканской партии. "Я хочу, чтобы он подал в отставку", - заявила Лайза Марковски, представляющая в Сенате США штат Аляска. По ее словам, Трамп несет часть ответственности за нападение на Конгресс. "Он принес достаточно вреда", - подчеркнула Марковски.
Белый дом против импичмента
Между тем Белый дом предостерегает от возможных негативных последствий в случае импичмента действующего президента. "Политически мотивированный импичмент президенту, сделавшему великолепную работу, за 12 дней до окончания его срока послужит лишь дальнейшей поляризации нашей прекрасной страны", - заявил представитель Белого дома Джадд Дир.
В свою очередь, избранный президент Джо Байден заявил, что вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс, но самый быстрый способ его отстранения с поста президента - инаугурация самого Байдена.
Демократы требуют досрочной отставки Трампа
После того, как 6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне и сумели прорваться в Капитолий, что привело к гибели пяти человек, демократы призвали вице-президента Майка Пенса отстранить президента от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Они обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.
При этом председатель комитета по делам юстиции Палаты представителей Джеррольд Надлер предложил объявить импичмент в упрощенном порядке.
В соответствии с 25-й поправкой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, в первую очередь в силу его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.
Смотрите также:
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Демонстранты вступили в столкновения с полицией.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Стражи порядка применили слезоточивый газ.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".
Автор: Павел Мыльников
-
Политика Трампа в карикатурах
Выборы президента США: последний рывок Дональда Трампа
Сумеет ли Дональд Трамп во второй раз победить на президентских выборах в США - вопрос пока открытый. Карикатурист Сергей Елкин - о его попытках выхватить победу у демократов.
-
Политика Трампа в карикатурах
Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему
Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.
-
Политика Трампа в карикатурах
Трамп против Байдена: кто победит?
Подсчет голосов на выборах президента США продолжается: и Дональд Трамп, и Джо Байден заявляют о своей победе. Что же делать карикатуристам? Сергей Елкин в замешательстве.
-
Политика Трампа в карикатурах
Санкции США против Китая: при чем тут Россия?
Президент США Трамп подписал новый закон о санкциях против Китая. На сей раз - из-за притеснений уйгуров. Готовность Вашингтона принимать жесткие меры заставляет нервничать и Москву, считает Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа
Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России
"Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.
-
Политика Трампа в карикатурах
Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество
Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.
-
Политика Трампа в карикатурах
Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?
Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.
-
Политика Трампа в карикатурах
Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана
Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.
-
Политика Трампа в карикатурах
Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским
Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
"Северный поток - 2": Трамп против!
Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом
На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".
-
Политика Трампа в карикатурах
Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа
Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.
-
Политика Трампа в карикатурах
Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?
Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.
-
Политика Трампа в карикатурах
Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД
Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.
-
Политика Трампа в карикатурах
Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.
-
Политика Трампа в карикатурах
Президентство как самый убыточный проект Трампа
Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.
-
Политика Трампа в карикатурах
Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию
На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.
-
Политика Трампа в карикатурах
Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?
Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.
-
Политика Трампа в карикатурах
Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами
КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.
Автор: Илья Коваль