Туск: Польша не намерена отправлять войска в Украину

По данным польской радиостанции rmf, причина в исторической ответственности Варшавы, так как часть Украины ранее входила в состав Польши.

Польша не планирует отправлять свои войска в Украину. Об этом польский премьер-министр Дональд Туск заявил в Варшаве в четверг, 12 декабря, после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Польских войск в Украине не будет

"Хочу пресечь спекуляции о потенциальном присутствии той или иной страны в Украине после достижения перемирия: решения, касающиеся Польши, будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве", - цитирует Туска агентство Reuters. "На данный момент мы не планируем таких действий", - добавил политик.

"Польша несет наибольшую из всех европейских стран нагрузку, связанную с войной в Украине", - продолжил он, упомянув поставки оружия для ВСУ, проходящие через Польшу логистические маршруты помощи Украине, а также охрану польской границы с РФ и Беларусью.

По данным польской радиостанции rmf, Варшава не намерена направлять солдат в Украину даже в том случае, если там задействуют европейский миротворческий контингент. Причина в исторической ответственности, так как части Украины ранее входили в состав Польши. Кроме того, около 10 000 польских солдат уже заняты охраной границы с Беларусью.

Как пишет Reuters, на сегодняшних переговорах Макрон и Туск обсуждали более активное участие стран Европы в украинском урегулировании, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа к власти в США. "Не может быть безопасности в Европе без европейцев", - сказал Макрон. Он заявил, что страны континента должны взять на себя ответственность за его безопасность.

Обсуждение отправки европейских миротворцев в Украину

По данным Reuters, в ноябре возможность отправки европейских войск в Украину обсуждали Франция и Великобритания. Аналогичные переговоры велись между Украиной, странами Балтии и Скандинавии. "Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в создании коалиции из 5-8 европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной и настроены действовать очень решительно", - сообщил источник Reuters в европейских дипломатических кругах.

Агентство dpa также сообщает, что представители ряда стран НАТО уже несколько недель тайно обсуждают, как добиться соблюдения прекращения огня между Россией и Украиной, если его достигнет Трамп. На этой неделе Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть идею Макрона о размещении западных военных в Украине, пока ее не примут в НАТО.