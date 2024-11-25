Возобновились обсуждения отправки в Украину европейских сил

Дискуссии об отправке в Украину европейских войск и частных военных компаний возобновились на фоне избрания Трампа президентом США, пишет Le Monde.

На фоне избрания президентом США Дональда Трампа возобновились дискуссии об отправке в Украину европейских войск и частных военных компаний. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По ее данным, дискуссии носят деликатный характер, большинство из них засекречены и связаны с возможным отказом Вашингтона от поддержки Киева после вступления Трампа в должность 20 января.

Предложение обсуждалось во время визита премьера Великобритании во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о возможности отправки западных сухопутных войск в Украину в качестве средства сдерживания России еще в феврале на встрече с союзниками Киева в Париже.

Предложение вызвало резкое противодействие со стороны ряда европейских стран во главе с Германией, напомнила Le Monde. Но сценарий не был окончательно похоронен. По данным издания, он вновь обсуждался, в частности, во время визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.

"Между Великобританией и Францией ведутся переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности, с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на Украине и европейской безопасности в широком плане", - сообщил британский источник.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Лондон в интервью Би-би-си 23 ноября призвал западных союзников не устанавливать "красных линий" в вопросе поддержки Украины. Отвечая на вопрос о возможности отправки французских войск в регион, он указал: "Мы не исключаем ни одного варианта".

Как отмечает газета, конкретные предложения - на столе в Минобороны Франции и Елисейском дворце.

Так, одно из них заключается в том, что один из контрактников Минобороны Défense conseil international, может начать обучение украинских солдат в Украине, - он уже делает это во Франции и Польше.

Макрон говорил о необходимости запроса Киева

Макрон 2 мая в интервью The Economist говорил: "Если бы русские прорвали линии фронта, если бы поступила просьба от Украины, чего сегодня нет, то мы должны были бы по праву задаться этим вопросом (об отправке войск. - Ред.)".

Французский лидер призвал союзников тоже не исключать подобный сценарий, поскольку это служит "основным условием безопасности и авторитета ЕС". По его словам, способность Европы сдерживать дальнейшую агрессию России зависит от "отсутствия красных линий". Макрон напомнил, что Франция уже направляла свои войска на помощь африканским странам, когда об этом просили их лидеры.

Важность сдерживания России

"Наш авторитет зависит и от определенной способности к сдерживанию, когда мы не разглашаем, что мы делаем или что мы намерены предпринять. Я ничего не исключаю, потому что мы противостоим тому, кто тоже ничего не исключает", - сказал Макрон, имея в виду президента РФ Владимира Путина.

По словам Макрона, западные страны в прошлом были слишком нерешительными, исключая отправку танков и самолетов Украине. "Мы поступили неправильно в контексте нашего авторитета и нашего сдерживания России", - сказал французский президент, отметив, что "агрессивная реакция России" на сказанные им в феврале слова о возможности отправки западных войск в Украину показали, что такая позиция уже доказала свою эффективность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка западных войск в Украину сделает прямой конфликт России с НАТО неизбежным.

Комментируя статью Le Monde, он заявил, что, по оценкам Кремля, "единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются".