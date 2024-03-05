Турецкий терминал Дёртйол прекратил операции с нефтью из РФ

После введения западных санкций Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти. Однако из-за давления США было принято решение об отказе от топливных грузов из России, пишет Reuters.

Турецкий нефтеналивной терминал в городе Дёртйол перестанет принимать грузы из РФ из-за усиления санкционного давления со стороны США. Об этом во вторник, 5 марта, сообщило агентство Reuters . После введения западных санкций в отношении Москвы за полномасштабное военное вторжение России в Украину в 2022 году РФ перенаправила импорт нефти и топлива из Европы и США в Азию, Турцию и Африку, поясняет агентство.

Как сообщила Reuters компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом в Дёртйоле, в конце февраля 2024 года она уведомила клиентов, что прерывает все операции с российской нефтью и не будет принимать грузы из России даже при отсутствии нарушения каких-либо законов. В GTS подчеркнули, что новые ограничения являются дополнительной мерой к действующим санкционным правилам, а все предыдущие операции осуществлялись в полном соответствии с ограничительными мерами, включая соблюдение ценового потолка на топливо, установленного странами "Группы семи".

При этом терминал по-прежнему будет принимать российские грузы, которые были заявлены до введения запрета в конце февраля. Последний российский танкер прибыл в терминал в Дёртйоле 19 февраля, доставив 511 000 баррелей дизельного топлива из балтийского порта Приморск, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler.

Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти с начала войны в Украине

Угроза введения Вашингтоном санкций в отношении фирм, ведущих бизнес с Россией, сильно ударит по турецко-российской торговле в сфере энергетики, отмечает агентство. Согласно данным Kpler, за последние два года поставки нефти из России в Турцию резко возросли.

Так, в 2023 году терминал в Дёртйоле принял 11,74 млн баррелей российского сырья - в семь раз больше общего объема от всех отправителей в 2021 году. Экспорт с терминала в 2023 году подскочил почти в пять раз по сравнению с 2021 годом, примерно до 24,7 млн баррелей, следует из данных Kpler.

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