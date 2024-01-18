США ввели санкции против компании ОАЭ, перевозившей нефть РФ

США внесли в санкционный список компанию Hennesea Holdings и ее 17 танкеров за несоблюдение "ценового потолка" на российскую нефть.

Министерство финансов США внесло транспортную компанию Hennesea Holdings из Объединенных Арабских Эмиратов и ее 17 танкеров в санкционный список (Special Designated Nationals List, SDN-List) за перевозку российской нефти без соблюдения "ценового потолка" в 60 долларов США за баррель.

Как говорится в опубликованном в четверг, 18 января, пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под ограничения подпали суда Aristo, Hai II, HS Arge, HS Buraq, HS Esberg, HS Everett, HS Glory, HS Legend, HS Star, La Pride, Mona, Nellis, Osperous, Peria, Sara II, Sensus, Uze. Все они ходят под флагом Либерии и связаны с оператором Hennesea Holdings.

"Незадолго до вступления "ценового потолка" в силу компания Hennesea, основанная в конце 2022 года, приобрела старые танкеры, которые теперь перевозят российскую нефть и нефтепродукты. Танкеры, принадлежащие компании Hennesea, неоднократно совершают заходы в порты РФ", - говорится в сообщении американского Минфина.

По данным ведомства, Hennesea является конечным бенефициаром танкера HS Atlantica, который был внесен в санкционный список 1 декабря 2023 года за перевозку российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель. "Сегодняшние действия еще раз демонстрируют, что любой, кто нарушит условия "потолка цен", столкнется с последствиями, - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. - Никто не должен сомневаться в решимости нашей коалиции остановить тех, кто помогает Кремлю".

"Потолок цен" на российскую нефть

В конце 2022 года страны ЕС и G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада), а также Австралия договорились о "ценовом потолке" на российскую нефть и запретили своим компаниям перевозить это сырье и оказывать связанные с транспортировкой услуги, если нефть продается по цене, превышающей оговоренный уровень. С 5 декабря 2023 года это 60 долларов США за один баррель. Цель ограничений - без ущерба для мирового рынка сократить доходы Москвы от продажи нефти, часть которых идет на финансирование войны в Украине.

В свою очередь Россия запретила своим компаниям осуществлять продажу нефти, если в контрактах прописано условие "потолка цен". Ограничение на цены по нефтепродуктам начало действовать с 5 февраля 2023 года. По легким нефтепродуктам "ценовой потолок" составляет 100 долларов США за баррель, по тяжелым - 45 долларов США за баррель.

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