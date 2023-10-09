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Турецкий меценат Кавала стал лауреатом премии имени Гавела

Павел Мыльников
9 октября 2023 г.

Осман Кавала отбывает пожизненное заключение по обвинению в попытке свержения правительства в Турции. Меценат и активист через супругу посвятил награду несправедливо заключенным согражданам.

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Турецкий предприниматель, меценат и активист Осман Кавала
Осман Кавала (фото из архива)Фото: Kerem Uzel/dpa/picture alliance

Отбывающий пожизненное заключение турецкий предприниматель, меценат и активист Осман Кавала стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела в области прав человека. Такое решение было оглашено на специальной церемонии в день открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в понедельник, 9 октября.

"Сегодня как никогда важно отдать должное женщинам и мужчинам, которые своим мужеством, решимостью и силой указывают нам путь к свободе. Их борьба - пример для всех нас", - заявил председатель ПАСЕ Тини Кокс.

Супруга Кавалы зачитала на церемонии награждения письмо мужа из тюрьмы. Меценат, который помогал культурным проектам в Турции, посвятил награду своим согражданам, несправедливо находящимся в заключении.

Дело Османа Кавалы

Осман Кавала был арестован в Стамбуле в 2017 году по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013-м. В феврале 2020 года суд оправдал его по этому обвинению, но в тот же день прокуратура выдала новый ордер на арест предпринимателя, заявив о его возможном участии в попытке государственного переворота в Турции и свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также в шпионской деятельности в июле 2016 года.

В апреле 2022 года суд в Стамбуле приговорил Кавалу к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, призвав мужчину виновным в попытке свержения правительства и сняв обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств. Еще семеро фигурантов дела были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке госпереворота. Ни Кавала, ни остальные подсудимые не признали свою вину.

Лауреаты из России и Беларуси

Премию имени Вацлава Гавела названа в честь первого президента Чехии. Награду вручают с 2013 года за заслуги в области прав человека. Размер премии составляет 60 тысяч евро.

Среди лауреатов - белорусский правозащитник Алесь Беляцкий (2013), российская правозащитница Людмила Алексеева (2015), руководитель отделения правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев (2018), одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова (2021), а также российский оппозиционный политик и публицист Владимир Кара-Мурза (2022).

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