  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
ПолитикаТурция

Турция вернула визовый режим для граждан Таджикистана

Роман Сулима
6 апреля 2024 г.

Указ об отмене безвизового режима для "граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами", подписал президент Турции. Официальный Душанбе пока не отреагировал.

https://p.dw.com/p/4eUni
Турецкий флаг с видом на мост Ататюрка в Стамбуле
Турецкий флаг с видом на мост Ататюрка в Стамбуле Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture-alliance

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Это подписанное накануне главой государства решение опубликовал в субботу, 6 апреля, официальный правительственный вестник Resmi gazete.

"Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами, - говорится в тексте президентского указа. - Мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите". Решение вступает в силу с момента публикации, указано в документе.

Хотя причины введения визового режима напрямую в постановлении не указаны, российские СМИ связывают это напрямую с недавним терактом в "Крокус Сити Холл", где в качестве подозреваемых проходят граждане Таджикистана.

Решение застало граждан Таджикистана врасплох

По данным "Радио Свобода", Душанбе официального ответа на решение турецких властей пока не опубликовал. Однако источники таджикской службы радиостанции в правительстве страны подтвердили эту информацию. Один из них сообщил "Радио Озоди" что согласно дипломатическим правилам, Таджикистан также обязан будет ввести визовый режим в отношении граждан Турции.

Издание также отмечает, что Турция является важным направлением для туристов и деловых людей из Таджикистана. По данным "Радио Свобода", в течение недели из страны в Стамбул вылетают шесть самолетов.

После "Крокуса" мигранты опасаются насилия со стороны российского общества

Выходцы из Центральной Азии после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске столкнулись в РФ с открытой ксенофобией. Фигурантами дела стали граждане Таджикистана. Гражданство подозреваемых привело к всплеску в российском обществе антимигрантских и ксенофобских настроений в отношении трудовых мигрантов, живущих в России. Российские СМИ сообщали, что как минимум двое подозреваемых в совершении нападения на "Крокус" некоторое время провели в Стамбуле, а затем вылетели в Москву.

Неприязнь в отношении мигрантов из Центральной Азии вышла за пределы словесных оскорблений. В чайхане в Воронеже прогремел взрыв. В Благовещенске неизвестные подожгли магазин, которым владели граждане Таджикистана. В Калуге трое граждан Таджикистана были избиты группой неизвестных. Согласно Telegram-каналу Bazа, таджикская диаспора рекомендовала соотечественникам не оставлять свои дома по вечерам.

Многие граждане Таджикистана хотят уехать из России, а некоторые из них рассказывают о притеснениях, сообщила в конце марта агентству ТАСС замминистра труда страны Шахноза Нодири.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 145 человек, 551 человек был ранен.

Смотрите также:

Скандалист Эрдоган в Германии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Банкноты в 200 турецких лир и 1 доллар США

Президент Эрдоган призвал граждан Турции хранить сбережения в лирах

Президент Эрдоган призвал граждан Турции хранить сбережения в лирах

Турецкая валюта приостановила падение после объявления экстренных правительственных мер. Эрдоган уверяет население, что лира заслуживает доверия.
Экономика и бизнес1 января 2022 г.