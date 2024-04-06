Турция вернула визовый режим для граждан Таджикистана

Указ об отмене безвизового режима для "граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами", подписал президент Турции. Официальный Душанбе пока не отреагировал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Это подписанное накануне главой государства решение опубликовал в субботу, 6 апреля, официальный правительственный вестник Resmi gazete.

"Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами, - говорится в тексте президентского указа. - Мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите". Решение вступает в силу с момента публикации, указано в документе.

Хотя причины введения визового режима напрямую в постановлении не указаны, российские СМИ связывают это напрямую с недавним терактом в "Крокус Сити Холл", где в качестве подозреваемых проходят граждане Таджикистана.

Решение застало граждан Таджикистана врасплох

По данным "Радио Свобода", Душанбе официального ответа на решение турецких властей пока не опубликовал. Однако источники таджикской службы радиостанции в правительстве страны подтвердили эту информацию. Один из них сообщил "Радио Озоди" что согласно дипломатическим правилам, Таджикистан также обязан будет ввести визовый режим в отношении граждан Турции.

Издание также отмечает, что Турция является важным направлением для туристов и деловых людей из Таджикистана. По данным "Радио Свобода", в течение недели из страны в Стамбул вылетают шесть самолетов.

После "Крокуса" мигранты опасаются насилия со стороны российского общества

Выходцы из Центральной Азии после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске столкнулись в РФ с открытой ксенофобией. Фигурантами дела стали граждане Таджикистана. Гражданство подозреваемых привело к всплеску в российском обществе антимигрантских и ксенофобских настроений в отношении трудовых мигрантов, живущих в России. Российские СМИ сообщали, что как минимум двое подозреваемых в совершении нападения на "Крокус" некоторое время провели в Стамбуле, а затем вылетели в Москву.

Неприязнь в отношении мигрантов из Центральной Азии вышла за пределы словесных оскорблений. В чайхане в Воронеже прогремел взрыв. В Благовещенске неизвестные подожгли магазин, которым владели граждане Таджикистана. В Калуге трое граждан Таджикистана были избиты группой неизвестных. Согласно Telegram-каналу Bazа, таджикская диаспора рекомендовала соотечественникам не оставлять свои дома по вечерам.

Многие граждане Таджикистана хотят уехать из России, а некоторые из них рассказывают о притеснениях, сообщила в конце марта агентству ТАСС замминистра труда страны Шахноза Нодири.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 145 человек, 551 человек был ранен.

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