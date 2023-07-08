Турция рассчитывает на продление Россией "зерновой сделки"

Турция рассчитывает на очередное продление Черноморской зерновой инициативы, заявил в пятницу, 7 июля, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются Россия, Турция, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН), истекает 17 июля.

Анкара надеется, что соглашение будет продлено как минимум на 3 месяца, но выступает за пролонгацию на 2 года, отметил Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. По словам турецкого лидера, он также намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в Турции в следующем месяце. В Кремле ранее подтвердили, что такая встреча может состояться, однако не назвали точную дату.

Москва угрожает расторгнуть Черноморскую зерновую инициативу

Россия угрожает не продлевать соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции летом 2022 года и положившее конец российской морской блокаде украинских портов на Черном море. Москва настаивает, что инициатива является составной частью пакетной договоренности, и ее вторая часть, меморандум Россия-ООН, предусматривающий, в частности, разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, не выполняется.

В ООН подчеркивают важность сделки для продовольственной безопасности

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил "незаменимую роль", которую экспорт продовольствия и удобрений из России и Украины продолжает играть в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. "Эти соглашения - редкий случай, который позволяет понять, на что способно международное сообщество, когда оно принимает во внимание проблемы нашего времени, - говорится в заявлении. - В совокупности они способствуют устойчивому снижению мировых цен на продовольствие, которые в настоящее время более чем на 23 процента ниже рекордно высоких показателей марта прошлого года".

По данным ООН, благодаря Черноморской зерновой инициативе за минувший год удалось перевезти 32 миллиона тонн зерна, что в значительной степени способствовало снижению цен на продовольствие в мире.

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