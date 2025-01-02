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Турция призвала к немедленному прекращению огня в Украине

Кира Красовская
3 января 2025 г.

Глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со главой МИД Бельгии Бернаром Квентином призвал к скорейшему прекращению войны в Украине и вызванных ею "миграционного, экономического и других кризисов".

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Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан ФиданФото: Murat Gok/Anadolu/picture alliance

Турция выступает за немедленное прекращение огня в Украине. Об этом в четверг, 2 января, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Бернаром Квентином.

"Война, которая стоила жизни сотням тысяч людей в центре Европы в 21 веке и разрушила целую страну, должна прекратиться как можно скорее. Миграционный, экономический и другие кризисы, вызванные этой войной, также должны быть прекращены как можно скорее", - цитирует слова Фидана сайт газеты Hurriyet.

По словам главы турецкого МИДа, они на встрече с Квентином "высказали свои мысли о ее (войны. - Ред.) окончании в Европе и во всем мире и обменялись с ним мнениями по этому вопросу".

В ноябре Фидан назвал условием справедливого разрешения российско-украинской войны сохранение территориальной целостности Украины и заявил, что Анкара продолжает искать точки соприкосновения между позициями Москвы и Киева.

Турция призвала помочь народу Сирии, свергшему Асада

На пресс-конференции Хакан Фидан также затронул тему Сирии. "Конец 50-летнего режима Асадов, режима угнетения, конечно, является источником большого счастья для сирийского народа и для нашего региона", - сказал турецкий министр.

Он призвал мировое сообщество помочь народу Сирии и выразил уверенность в том, что сирийцы "построят свое будущее очень быстро, как только это станет возможным".

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