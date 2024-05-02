Турция приостановила всю торговлю с Израилем

В апреле Минторговли Турции ограничило экспорт в Израиль 54 категорий товаров, требуя прекращения огня в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного потока гуманитарной помощи в регион.

Турция полностью прекратила импорт и экспорт товаров из Израиля из-за военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщило в четверг, 2 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных турецких чиновников. Информацию о прекращении торговли c Анкарой подтвердил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Кац написал в социальной сети Х, что решение Турции пренебрегает интересами турецкого народа и представителей бизнеса, игнорируя международные торговые соглашения. По его словам, Израиль намерен немедленно создать альтернативу торговле с Турцией, найти новых поставщиков и приступить к наращиванию местного производства.

Ранее министерство торговли Турции объявило об ограничении экспорта в Израиль до тех пор, пока тот не объявит о прекращении огня в секторе Газа и не обеспечит беспрепятственный доступ достаточных объемов гуманитарной помощи в регион. Ограничения вступили в силу 9 апреля и затронули 54 категории товаров, в том числе сталь, керосин, удобрения, строительное оборудование и машины.

Согласно данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между Турцией и Израилем составил 6,8 млрд долларов. Около 76% этой суммы приходилось на турецкий экспорт.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже была отпущена в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью террористической группировки, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.