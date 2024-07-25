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Турция предъявляет права на дёнер-кебаб. Германия против

Telegram-канал "DW Главное"
25 июля 2024 г.

Власти ЕС проверяют заявку Турции на особую защиту стандартов приготовления дёнер-кебаба в Евросоюзе. Почему и как на это реагируют в Германии?

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Дёнер-кебаб, Берлин
Дёнер-кебаб из берлинской закусочной Фото: Robert Schlesinger/picture alliance

Заявка Турции на регистрацию дёнер-кебаба в качестве традиционного турецкого продукта в Евросоюзе вызвала недовольство в Германии. Международная федерация дёнер-кебаба в Стамбуле хочет установить стандарты толщины хлеба и ограничить виды мяса для приготовления блюда только бараниной и говядиной, исключив телятину, к которой привык немецкий потребитель.

То есть Турция хочет добиться включения дёнер-кебаба в европейский список продуктов питания с гарантированными традиционными особенностями (нем. Garantiert traditionelle Spezialitäten / g.t.S.). Как отмечает тelegram-канал @dwglavnoe, в случае принятия заявки дёнер-кебаб получит такую же защиту, как итальянская неаполитанская пицца, сыр моцарелла или ветчина серрано. Это означает, что за несоблюдение технологии приготовления дёнера будут налагаться штрафные санкции.

Франк-Вальтер Штайнмайер нарезает мясо для дёнера
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер нарезает мясо для дёнера в Стамбуле 22 апреля 2024 годаФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Смена стандартов производства дёнера сильно повлияет на немецкий рынок и приведет к негативным экономическим последствиям. Власти ФРГ уже подали возражение в Еврокомиссию. Это не первый случай, когда дёнер вызывает дипломатические трения между Берлином и Стамбулом. В апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) привез дёнер из Берлина в Анкару в знак признательности турецким мигрантам, благодаря которым блюдо прижилось в Германии уже в 1970-х. Однако в Турции этот жест был воспринят неоднозначно.

При этом дёнер - один из самых популярных видов фаст-фуда в Германии. Недавно он даже обошел по популярности легендарные берлинские колбаски карривурст.

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