Турция предъявляет права на дёнер-кебаб. Германия против

Турция предъявляет права на дёнер-кебаб. Германия против25 июля 2024 г.
Заявка Турции на регистрацию дёнер-кебаба в качестве традиционного турецкого продукта в Евросоюзе вызвала недовольство в Германии. Международная федерация дёнер-кебаба в Стамбуле хочет установить стандарты толщины хлеба и ограничить виды мяса для приготовления блюда только бараниной и говядиной, исключив телятину, к которой привык немецкий потребитель.
То есть Турция хочет добиться включения дёнер-кебаба в европейский список продуктов питания с гарантированными традиционными особенностями (нем. Garantiert traditionelle Spezialitäten / g.t.S.). Как отмечает тelegram-канал @dwglavnoe, в случае принятия заявки дёнер-кебаб получит такую же защиту, как итальянская неаполитанская пицца, сыр моцарелла или ветчина серрано. Это означает, что за несоблюдение технологии приготовления дёнера будут налагаться штрафные санкции.
Смена стандартов производства дёнера сильно повлияет на немецкий рынок и приведет к негативным экономическим последствиям. Власти ФРГ уже подали возражение в Еврокомиссию. Это не первый случай, когда дёнер вызывает дипломатические трения между Берлином и Стамбулом. В апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) привез дёнер из Берлина в Анкару в знак признательности турецким мигрантам, благодаря которым блюдо прижилось в Германии уже в 1970-х. Однако в Турции этот жест был воспринят неоднозначно.
При этом дёнер - один из самых популярных видов фаст-фуда в Германии. Недавно он даже обошел по популярности легендарные берлинские колбаски карривурст.