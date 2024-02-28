Где в Германии можно сытно и быстро перекусить?

Дёнер, дёнер-кебаб, дюрюм-дёнер, дёнер-теллер, шаурма или шаверма - у очень популярного в Германии фастфуда и разных блюд, в которых используется приготовленное таким особым способом мясо, существует много названий, но, чтобы сделать заказ, знать их наизусть совсем не обязательно, достаточно показать на фотографию в списке блюд, предлагаемых в одной из 15 тысяч немецких дёнерных закусочных - Dönerladen, Dönerbude, Dönerimbiss и так далее.

Согласно данным опроса портала Statista, хотя бы раз в месяц дёнер покупает себе около 35 процентов жителей страны старше 18 лет, включая тех, кто делает это чаще или даже несколько раз в неделю. Последних насчитывается около трех процентов. Детям и подросткам дёнеры тоже продают, но просто в исследовании они учтены не были.

Меню и цены одной из закусочных в Берлине на фотографии 2022 года Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Дёнер в Германии - цифры и бизнес

Годовой оборот всей отрасли, в которой занято около 65 тысяч человек, составляет в Германии 2,5 миллиарда евро. Годовой оборот всех "Макдональдсов" оценивается здесь от трех до четырех миллиардов евро, так что слухи о любви населения страны к этому фастфуду совсем не преувеличены. Маринованное мясо - баранину или курятину - на вертелах для производства шаурмы в здешние закусочные поставляет около двухсот перерабатывающих предприятий.

Обычно речь идет о небольших закусочных и ресторанах - семейном бизнесе. Однако в последнее время в Германии появилось и развивается несколько крупных специализированных сетей. Совладельцем одной из них является немецкий футболист из команды-чемпиона мира 2014 года Лукас Подольски (Lukas Podolski) из Кельна. Еще в детстве он любил подкрепиться шаурмой после школы или тренировки, поэтому решил инвестировать часть своих доходов от профессионального спорта в этот бизнес. Плюс в кафе-мороженое, по тем же самым причинам.

Основной ингредиент - приготовленная на вертеле маринованная баранина или курятина Фото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Купить дёнер в Германии сейчас можно за 6-9 евро в обычных заведениях, однако это блюдо также присутствует в меню дорогих ресторанов и даже предлагается в одном из самых престижных берлинских отелей - легендарном "Адлоне" около Бранденбургских ворот, где в начале 2024 года "Adlon Döner Kebab", для которого готовят особый соус с трюфелем, стоил 33 евро.

Столица Германии до сих пор считалась также своего рода неофициальной немецкой столицей шаурмы, однако в конце февраля любителей этого популярного фастфуда, так сказать, шокировала новость о том, что Берлин лишился этого неофициального титула - во всяком случае, если верить данным исследования, проведенного сервисом по доставке еды Liferando.

Составители рейтинга собрали и проанализировали разные данные о количестве закусочных, стоимости блюд и отзывах клиентов в десяти крупнейших немецких городах. Берлин, действительно, лидирует по абсолютному показателю - числу заведений, в которых предлагают дёнеры, но в общем зачете столица Германии оказалась на третьем месте после саксонского Дрездена и баварского Нюрнберга.

Из крупнейших немецких городов Дрезден оказался местом, где предлагают самую вкусную шаурму, во многих районах и по наиболее приемлемой цене. В целом этот рейтинг, составленный по пятибалльной шкале, выглядит следующим образом:

Индекс шаурмы для больших городов Германии

1. Дрезден - 5,00

2. Нюрнберг - 4,26

3. Берлин - 3,47

4. Бремен - 3,31

5. Франкфурт-на-Майне - 2,82

6. Штутгарт - 2,31

7. Кельн - 1,82

8. Мюнхен - 1,40

9. Дюссельдорф - 1,35

10. Гамбург - 1,00

Говоря другими словами, если вы любите дёнеры больше всего на свете, то в Гамбурге вам придется потратить больше времени и денег, чтобы найти что-то соответствующее вашим представлениям о достойной шаурме. Дрезден же вообще в последнее время регулярно попадает в разного рода рекомендации. В прошлом году, например, вошел в десятку самых гостеприимных городов мира и список "Best in Travel 2023" издательства Lonely Planet.

Популярное блюдо - тарелка с шаурмой (Dönerteller) Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Как найти место со вкусной шаурмой в Германии

Личный опыт путешествий по Германии во многом подтверждает результаты исследования. Очень вкусные дёнер-кебабы или, скажем, аппетитную шаурму, завернутую вместе с другими ингредиентами в турецкую пиццу - лахмаджун, часто также предлагают заведения в небольших немецких городах или сельской местности - там, где постоянный контроль за качеством в своей любимой закусочной, так сказать, ежедневно осуществляют местные жители.

Многие из них предпочитают заказывать блюда по телефону и забирать вскоре, чтобы пообедать или поужинать дома. Чем больше таких клиентов вы видите где-нибудь в немецкой глуши-глубинке-провинции, тем смелее переступайте порог этих заведений, даже если внешне они выглядят скромно и не обещают ничего со свежими трюфелями, только что доставленными курьером из Тосканы. Перед тем же, как приступить к вожделенной трапезе, следует вспомнить или даже произнести вслух крылатую немецкую фразу, о том, что "Döner macht schöner" и поверить в то, что "шаурма (действительно) делает красивее…"

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