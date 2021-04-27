 Трубоукладчик ″Академик Черский″ покинул воды Дании | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2021

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Россия

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул воды Дании

В Nord Stream 2 AG говорят, что "Академик Черский" проложит "участок в 2,6 км второй нитки трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии.

Российское трубоукладочное судно Академик Черский

Российское трубоукладочное судно "Академик Черский"

Российское трубоукладочное судно "Академик Черский" ("АЧ"), используемое при строительстве газопровода "Северный поток - 2", покинуло воды Дании в ночь с 18 на 19 июля. Это следует из данных сервиса по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic. В пресс-службе Nord Stream 2 AG сообщили в понедельник, 19 июля, что "АЧ" уложит "участок в 2,6 км второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии".

"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - утверждают в компании.

Ожидалось, что до 15 августа судно может достроить отрезок протяженностью 2,57 км на мелководье южнее отмели Адлергрунд (в 60 км от датского острова Борнхольм) с использованием якорной системы позиционирования.

Глава МИД ФРГ: позиции США и Германии сблизились

Ранее, 13 июля, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил DW, что "в последние недели была проведена большая подготовительная работа". "Думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

Байден: на данном этапе штрафные меры "контрпродуктивны"

Министерство финансов США 21 мая официально объявило о вводе санкций против некоторых компаний и судов, занятых в проекте. Были введены также санкции против компании-оператора проекта газопровода - Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig), но их действие сразу же приостановили, что Госдепартамент объяснил "национальными интересами" США.

Позднее глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что, поскольку газопровод уже практически достроен, то на данном этапе штрафные меры стали бы "контрпродуктивными". При этом американский лидер отметил, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет".

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время визита в Вашингтон указала на важность сохранения транзита газа через Украину и после введения "Северного потока - 2" в эксплуатацию.

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    Автор: Андрей Гурков


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