Трое граждан РФ погибли при взрыве в ЦАР

Трое граждан РФ и двое местных полицейских погибли, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве на участке дороги между Берберати (префектура Мамбере-Кадеи) и Буаром (Нана-Мамбере) в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Как отмечает агентство AFP, речь идет о солдатах одного из военизированных формирований.

"Три российских союзника и два сотрудника центральноафриканской полиции были убиты", - указал Казаги. По словам источников в ООН, атака произошла 27 мая, были также ранены пять военнослужащих центральноафриканских вооруженных сил.

В посольстве РФ в ЦАР заявили, что пока проверяют информацию.

СМИ: колонна возвращалась к месту базирования

По данным центральноафриканского портала Corbeau News, колонна возвращалась к месту базирования. Сам взрыв произошел в районе поселка Бондиба.

AFP уточняет, что на место происшествия был отправлен российский вертолет, чтобы забрать тела жертв и раненых.

ООН обеспокоена использованием наемников в ЦАР

Ранее, 31 марта, рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников впервые официально выразила обеспокоенность в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминались три российские организации: ЧВК Вагнера, компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU (формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году).

В общей сложности в гражданской войне в ЦАР, продолжающейся с 2012 года, участвовали от 800 до 2000 российских наемников, утверждали источники RFI. Российское посольство в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских инструкторов, которые, по словам дипломатов, не принимают прямого участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда на них нападают.

Однако именно россияне, как считают многие в республике, сыграли решающую роль в контрнаступлении правительственной армии в 2020-2021 годах, позволившем отбить у повстанцев большинство крупных городов страны, отмечало RFI.

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