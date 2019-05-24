Посольство РФ прокомментировало инцидент с вертолетом в ЦАР

Вертолет, в котором могли находиться российские специалисты, "совершил экстренную посадку" в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) "в связи с поломкой". Это в воскресенье, 7 марта, сообщил сотрудник посольства РФ в ЦАР.

"Речь идет о поломке вертолета, в котором могли находиться российские специалисты", - цитирует представителя дипмиссии агентство ТАСС. По его утверждению, "пострадавших нет", а инцидент произошел ранее, на минувшей неделе. В свою очередь посол РФ в Банги Владимир Титоренко также заявил агентству РИА "Новости", что "убитых и раненых среди российских инструкторов нет".

"Мгновение - и вертолет уже объят пламенем"

Между тем в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" сообщили, что винтокрылая машина "рухнула в болото" в результате аварии. "Из бака вытекло топливо, мгновение - и вертолет уже объят пламенем", - заявил корреспондент канала. По его данным, машина перевозила раненого.

В свою очередь агентство "Интерфакс" сообщило, что ранения получили двое российских военных специалистов - при этом их эвакуировали военным конвоем до ближайшего аэродрома, а затем самолетом - в столицу ЦАР.

Министерство обороны России на момент публикации материала не прокомментировало эту информацию.

"Подожгли остатки вертолета"

До этого, 2 марта, местное издание Corbeau News Centrafrique, передало, что около 07.00 утра 27 февраля "российский вертолет" разбился недалеко от реки Кояли в центре города Бозум (префектура Уам-Пенде), близ местного стадиона и центрального рынка. По сведениям издания, "российские военизированные формирования" принялись спасать экипаж, после чего "подожгли остатки вертолета" - перед тем, как покинуть район.

При этом издание отмечает, что именно благодаря вертолетному прикрытию "вооруженные силы ЦАР (FACA) совместно с руандийскими войсками и российскими наемниками смогли добиться очень быстрого прогресса в завоевании районов, удерживаемых повстанцами".

В середине декабря 2020 года агентство AFP со ссылкой на представителя правительства ЦАР сообщило, что Россия направила "несколько сотен военнослужащих и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику.

Руанда подтвердила переброску войск

Руанда также отправила "несколько сотен" человек, которые уже "вступили в боестолкновения", заявили власти Центрально-Африканской Республики. Минобороны Руанды подтвердило эту информацию, объяснив переброску ответом на нападение на представителей Сил обороны Руанды, находящихся в ЦАР в рамках миротворческой миссии ООН.

Более двух третей территории Центрально-Африканской Республики находятся под контролем различных вооруженных повстанческих группировок. Некоторые из них 18 декабря сообщили об объединении и начали наступление на столицу страны Банги.

Экс-президента Бозизе обвинили в попытке мятежа в ЦАР

В конце декабря в стране пройдут выборы президента. Мятежники обвиняют действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в намерении сфальсифицировать итоги голосования. Власти в Банги, в свою очередь, обвинили в попытке мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру, но потерпел неудачу.

С весны 2018 года ряд СМИ сообщал о присутствии в ЦАР вооруженных наемников из российских частных военных кампаний, включая ЧВК Вагнера.

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