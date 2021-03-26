Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.
Смотрите также:
Власти ФРГ сначала ужесточили локдаун на Пасху, а затем отменили свое решение. Правительство Ангелы Меркель утратило ориентиры в борьбе с пандемией, пишет обозреватель DW Йенс Турау.
Во время третьей волны пандемии все больше немецких городов вводят запрет на выход из дома в ночное время. Однако будет ли от этого польза? Опыт других стран и мнения экспертов - в материале DW.
Европейский регулятор EMA может зарегистрировать российскую вакцину в течение двух месяцев. После этого ЕС станет для России скорее производственной площадкой, чем покупателем.