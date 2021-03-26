Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?

Города ФРГ вводят комендантский час. Есть ли в этом смысл?

Во время третьей волны пандемии все больше немецких городов вводят запрет на выход из дома в ночное время. Однако будет ли от этого польза? Опыт других стран и мнения экспертов - в материале DW.