 Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.03.2021

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Россия

Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина о третьей волне коронавируса: президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков в лодке на гребне волны. Путин - со спасательным кругом на шее. Песков показывает вдаль и кричит: Третья волна!

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