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"Трансперенси" и Лигалайз объявлены в России "иноагентами"

Алексей Волошинов
27 декабря 2024 г.

Очередными "иностранными агентами" в России объявлены "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании", рэпер Лигалайз, журналист Алексей Ковалев и другие.

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Здание Минюста России в Москве
Здание Минюста России в МосквеФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Министерство юстиции России объявило "иностранными агентами" антикоррупционный проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании" ("ТИ-Россия в изгнании"), рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков), журналистов Алексея Ковалева и Данила Белякова, издание "Страна и мир. Sakharov Review", а также православного священника Андрея Львова. Обновленный реестр "иноагентов" опубликован на сайте министерства в пятницу, 27 декабря.

"Трансперенси" признана "иноагентом" в России уже во второй раз

В 2015 году в реестр "иностранных агентов" в РФ было включено юридическое лицо "Трансперенси Интернешнл-Россия" ("ТИ-Россия"). Однако после признания российской Генпрокуратурой международного движения Transparency International "нежелательной организацией", "ТИ-Россия" было ликвидировано. С осени 2023-го организация продолжает свою деятельность за границей под названием "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании".

Представитель "ТИ-Россия в изгнании" в комментарии DW заявил, что она "продолжит свою работу без изменений из безопасной юрисдикции". "Мы являемся единственным отделением международного движения Transparency International, которое осуществляет свою работу за пределами страны. Считаем, что построение здорового общества в России не может основываться на преследовании правозащитников, политических оппонентов и журналистов", - отметили в организации.

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