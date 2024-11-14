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Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

Екатерина Венкина
15 ноября 2024 г.

Трамп выдвинул Кеннеди-младшего, снявшегося с предвыборной гонки в пользу республиканца, на должность главы Минздрава США.

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Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший (фото из архива)Фото: Thomas Machowicz/REUTERS

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего независимого кандидата на высший государственный пост Роберта Кеннеди-младшего для занятия должности министра здравоохранения и социальных служб (HHS). Соответствующее сообщение Трамп оставил в соцсети Truth Social в четверг, 14 ноября.

"Слишком долго американцы находились под бременем пищевой промышленности и фармацевтических компаний, которые занимались обманом, введением в заблуждение и дезинформированием, когда речь шла о здоровье населения", - написал Трамп.

"Безопасность и здоровье всех американцев - самая важная задача любой администрации, и HHS сыграет большую роль в обеспечении защиты всех от вредных химикатов, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических препаратов и пищевых добавок", - добавил он.

"Кеннеди вернет эти ведомства к традициям золотых стандартов научных исследований и (вновь превратит их. - Ред.) в маяки прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и сделать Америку снова великой и здоровой!" - заявил республиканец.

Кеннеди-младший - давний противник вакцинации

Роберт Кеннеди-младший - давний сторонник теорий заговора и противник вакцинации. Обоих политиков роднит недоверие к госинститутам, напомнило агентство AFP.

В минувшие дни Кеннеди-младший пытался развеять опасения и заявил в интервью NPR: "Мы не собираемся ни у кого отбирать вакцины". "Мы собираемся убедиться, что американцы располагают достоверной информацией", - добавил он.

Кеннеди снялся в пользу Трампа

В августе независимый кандидат в президенты США отказался от участия в предвыборной борьбе и объявил о поддержке бывшего главы Белого дома.

Некоторые наблюдатели считали немыслимым, что Кеннеди - член самой именитой семьи в истории Демократической партии - будет сотрудничать с Трампом, писало агентство Reuters. Так, он обвинял Трампа в предательстве сторонников, а тот критиковал Кеннеди как "самого радикального левого кандидата в президентской гонке".

Однако за несколько недель до решения Кеннеди-младшего сняться команды обоих кандидатов усиленно обменивались комплиментами и, по словам информированных собеседников Reuters, начали закулисные обсуждения об объединении усилий.

Гетца предложили на должность главы Минюста США

Ранее стало известно, что Трамп выдвинул конгрессмена-консерватора, 42-летнего Мэтта Гетца на пост главы Минюста США и Генпрокурора страны.

По информации издания Utah News Dispatch, приглашение Мэтта Гетца на позицию главы Минюста и генпрокурора стало крайне неожиданным решением, поскольку он остается объектом расследования Комитета по этике Палаты представителей США в связи с обвинениями в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении дорогих подарков.

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