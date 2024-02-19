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Трамп упомянул о смерти Навального, умолчав о виновных

Евгений Жуков
19 февраля 2024 г.

Упомянув в своем посте о внезапной смерти Алексея Навального, Дональд Трамп больше ни слова не написал ни о виновных в ней, ни вообще о России, а посвятил запись в соцсети только внутренним проблемам США.

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Народный мемориал памяти Алексея Навального перед посольством РФ в Лондоне
Народный мемориал памяти Алексея Навального перед посольством РФ в ЛондонеФото: Vuk Valcic/ZUMAPRESS/picture alliance

В отличие от многих западных политиков, кандидат в президенты США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп не возлагает вину за смерть Алексея Навального в колонии на президента России Владимира Путина. В понедельник, 19 февраля, спустя три дня после сообщений о смерти российского оппозиционера, Трамп впервые отозвался в соцсетях о его гибели, но ни слова не написал о виновных, а посвятил свой пост критике ситуации в США.

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране, - написал Трамп. - Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой бесчестные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения".

По утверждению экс-президента, "открытые границы, фальсифицированные выборы и вопиюще несправедливые судебные решения" разрушают Америку. При этом Трамп не уточнил, какую связь с проблемами в США он усматривает в гибели Навального.

Байден обвинил Путина в смерти Навального

Действующий президент США Джо Байден, как и многие политики на Западе, ответственность за смерть Навального возложил на российского президента, назвав ее "еще одним доказательством жестокости Путина". "Никто не должен обманываться - ни в России, ни где-либо в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине, он совершает ужасные преступления также против собственного народа", - указал Байден.

По его словам, Навальный мужественно противостоял насилию российских властей, за что был отравлен и отправлен в тюрьму.

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