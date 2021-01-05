 Трамп требует от Республиканской партии не пользоваться его именем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.03.2021

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Мир

Трамп требует от Республиканской партии не пользоваться его именем

Юристы экс-президента США направили ряду организаций, связанных с Республиканской партией, претензии из-за использования ими образа Трампа в мероприятиях по сбору средств и на сувенирах.

Маска, стилизованная под лицо Дональда Трампа

Маска, стилизованная под лицо Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп требует от Республиканской партии не пользоваться его образом и фамилией в мероприятиях по сбору средств и сувенирной продукции. Соответствующие претензии юристы экс-главы государства направили Национальному комитету Республиканской партии, а также организаторам кампаний по выдвижению республиканцев в Конгресс Соединенных Штатов и Сенат, пишет издание Politico в субботу, 6 марта.

Бывший глава Белого дома "сохраняет приверженность Республиканской партии и выборам консерваторов, следующих принципу "Америка прежде всего", но это не дает ни друзьям, ни врагам разрешение использовать его образ без явного разрешения", подчеркнул неназванный советник Трампа. По его словам, экс-президент впал в ярость, поскольку его фамилию упомянули организации, поддержавшие республиканцев, проголосовавших за импичмент главы государства.

Дональд Трамп покинул пост президента США в январе 2021 года. В середине февраля Сенат не поддержал его второй импичмент, инициированный в связи с обвинениями в подстрекательстве к мятежу. 

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  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Большой рот

    Широко распахнутый рот Трампа, с помощью которого можно открывать бутылки. Этот функциональный сувенир символизирует неуемную потребность президента США высказывать свою точку зрения по любому вопросу - в том числе и в весьма грубой форме.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Красивая прическа

    Вполне возможно, что прическа ни одного из президентов США еще не вызывала такого ажиотажа (и насмешек), как вихор Трампа. К этому сувениру прилагается маленькая расческа, которой можно причесать его непослушные волосы, растрепанные ветром большой политики.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Фейковые новости, фальшивые доллары

    Сделать Америку великой при помощи слабой валюты: с момента инаугурации Трампа 20 января 2017 года доллар упал в цене по отношению к евро. Впрочем, рост курса евро, зафиксированный в январе 2018 года, уже позади. Этот "фальшивый доллар" можно было купить во время инаугурации Трампа в Вашингтоне.

  • Упаковки кукурузных хлопьев с изображением Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Бум на сувениры с Трампом

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    Кто знает, возможно, в Белый дом Дональда Трампа привела именно его любовь к здоровой пище. На съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года Трамп получил 1725 голосов делегатов и был утвержден кандидатом от этой партии в президенты США.

  • Футболка с изображением Трампа в боксерских перчатках

    Бум на сувениры с Трампом

    Трамп на боксерском ринге

    Миллиардер Трамп, сделавший себе состояние на рынке недвижимости, попробовал себя и в качестве боксера: похоже, что новое амплуа Трампа пришлось по душе его сторонникам. Фанаты президента в штате Техас выстраиваются в очередь, чтобы купить футболку со своим суперменом. Кто рискнет с ним сразиться?

  • Значки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    "Все в полном порядке!"

    Быть может, вы предпочитаете значки? Такие сувениры с изображением Трампа можно было приобрести во время парада по случаю его инаугурации в Вашингтоне в январе 2017 года. Между тем их до сих пор можно найти в любом сувенирном магазине в районе Капитолия.

  • Носки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Стильные носки

    Большие и маленькие, длинные или короткие - фанаты Трампа, которые хотят сделать свою страну "великой", могут купить себе носки с патриотической символикой любого размера.

  • Маска Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Кто боится Трампа?

    А как насчет того, чтобы отпраздновать Хэллоуин в маске Трампа? В то время как продавцы сувениров в Вашингтоне в восторге от большого спроса на подобную продукцию, американские СМИ отмечают, что в канун Хэллоуина в 2018 году костюмы Трампа продавались хуже, чем годом ранее.

  • Календарь, отсчитывающий оставшиеся дни срока правления Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Обратный отсчет

    Подарок для критиков Трампа - календарь, которые отсчитывает дни до окончания его президентского срока. Однако достаточно ли для этого будет одного календаря? Возможно, в 2020 году будет напечатан еще один.

  • Брелок в виде Трампа со спущенными штанами

    Бум на сувениры с Трампом

    Сувенир на любителя

    Популярность среди оппонентов Трампа приобрел и весьма специфический сувенир - брелок в виде президента США со спущенными штанами. Если надавить на бедра фигурки, из расположенного сзади отверстия выходит коричневая субстанция.

  • Туалетная бумага с портретом Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

    Туалетная бумага с портретом Трампа

    Рулон туалетной бумаги с изображением Трампа - мягкий и экологически чистый сувенир. Критики президента США могут использовать его по назначению и тем самым продемонстрировать свое отношение к главе Белого дома.

    Автор: Александра Елкина


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Контекст

Как продавцы сувениров в США зарабатывают на Трампе

Брелок в виде Трампа со спущенными штанами и календари, отсчитывающие дни до окончания его президентского срока - сувениры, высмеивающие главу Белого дома, стали в США настоящим хитом.  

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