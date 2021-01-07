Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп в четверг, 7 января, пообещал провести упорядоченную передачу власти своему бывшему сопернику на выборах главы государства - демократу Джо Байдену. Несколькими часами ранее Конгресс утвердил результаты выборов 3 ноября 2020 года, согласно которым Байден, получивший 306 голосов выборщиков, становится 46-м президентом США.

"Несмотря на то что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти", - заявил Трамп. Время своего нахождения у власти он назвал при этом "лучшим первым президентским сроком в истории" и "началом борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой".

Массовые беспорядки в Вашингтоне и штурм Конгресса

Днем ранее, 6 января, на Капитолийском холме в Вашингтоне сторонники Трампа, не согласные с официальными результатами выборов, устроили массовые беспорядки и взяли штурмом здание Конгресса, из которого полиции пришлось эвакуировать законодателей. Некоторые из участников протестов были вооружены, по итогам беспорядков СМИ сообщили о как минимум четырех погибших.

На наведение порядка ушло несколько часов. После этого законодатели смогли продолжить совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу официального подтверждения победы Байдена на выборах.

На протяжении последних нескольких недель Трамп неоднократно призывал своих сторонников к протестам против официальных результатов голосования и заявлял о том, что "выборы были украдены". В связи с этим среди конгрессменов и членов правительства начали раздаваться голоса о необходимости отстранить Трампа от власти еще до инаугурации Байдена. В маловероятном случае импичмента действующего главы Белого дома его место на посту главы государства временно займет нынешний вице-президент Майк Пенс.

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