 В Палате представителей начали готовить импичмент Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2021

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Мир

В Палате представителей начали готовить импичмент Трампа

Все больше законодателей-республиканцев, а также членов правительства США задумываются о том, чтобы отстранить Трампа от должности президента, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена, сообщают СМИ.

Штурм здания Конгресса США сторонниками проигравшего выборы президента страны Дональда Трампа, 6 января 2021 года

Штурм здания Конгресса США сторонниками Трампа

В США на фоне произошедших 6 января беспорядков в Вашингтоне, во время которых агрессивно настроенные сторонники проигравшего выборы президента страны Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, растет число законодателей-республиканцев и членов правительства, считающих, что Трампа необходимо отстранить от должности главы государства еще до проведения инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщают американский телеканал CNN и ряд других СМИ.

Между тем член Демократической партии в Палате представителей Ильхан Омар указала на своей странице в Twitter, что начинает подготовку документов для объявления Трампу импичмента. "Нам нельзя позволить ему остаться в должности. Речь идет о сохранении нашей страны, и мы должны оставаться верными своей присяге", - подчеркнула политик.

Ранее организовать процедуру отстранения Трампа от должности призвал прокурор округа Колумбия Карл Расин. "Я бы попросил вице-президента сделать следующий шаг. Исполните свой конституционный долг, защитите Америку, встаньте на защиту демократии", - сказал политик, обращаясь к Майку Пенсу, совмещающему пост вице-президента страны с должностью главы Сената.

Основания для импичмента Трампа

По информации CNN, основанием для отстранения Трампа от должности президента может стать 25-я поправка к Конституции США, разрешающая этот шаг в случае, если президент "не способен" выполнять свои обязанности. Критерии для определения "неспособности" главы государства выполнять свои обязанности в документе не указаны, однако, как правило, речь идет о физических или психических причинах, указывает агентство AFP. В случае отстранения президента США от должности в рамках этой процедуры главой государства временно становится вице-президент.

При этом сам вице-президент - в данном случае Майк Пенс - и большинство членов правительства должны поддержать соответствующую инициативу. Для США это стало бы "невиданным случаем", пишут журналисты CNN, добавляя, что, согласно их надежным источникам в Республиканской партии, отдельные члены кабинета Трампа уже обсуждают такую возможность.

Штурм Конгресса сторонниками Трампа

Во время беспорядков в Капитолии, устроенных тысячами сторонников Трампа 6 января, действующий глава Белого дома обратился к ним с речью, в которой в очередной раз заявил о том, что результаты президентских выборов 3 ноября 2020 года были сфальсифицированы, усилив тем самым ярость толпы. После того как протестующие ворвались в здание Конгресса, Трамп призвал их к "миру", однако добавил, что "любит их".

Если Палате представителей удастся запустить процедуру импичмента, это станет уже второй попыткой лишить Трампа полномочий президента за четыре года его нахождения у власти. Первая попытка была предпринята в декабре 2019 года, после того как члены Конгресса обвинили Трампа в превышении полномочий в связи с блокировкой военной помощи Украине и попытке помешать Конгрессу расследовать этот инцидент. Тогда импичмент не состоялся, поскольку его не поддержал преимущественно республиканский Сенат.

Трамп стал третьим в истории США президентом, в отношении которого запускалась процедура импичмента. До него аналогичные разбирательства велись в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона.

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    Автор: Павел Мыльников


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