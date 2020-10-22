 Трамп снял ограничения на въезд в США из Европы, Байден не согласился | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.01.2021

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Мир

Трамп снял ограничения на въезд в США из Европы, Байден не согласился

Согласно указу Трампа, с 26 января для жителей большинства европейских стран и Бразилии вновь возможен въезд в США. Впрочем, администрация Байдена снимать ограничения не намерена.

Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 января, подписал указ, который отменяет ограничения на въезд в страну из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Въезжающие в США должны предоставить негативный тест на COVID-19. Согласно указу, новые правила должны вступить в силу 26 января.

В то же время пресс-секретарь нового президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что его администрацияне намерена снимать ограничения 26 января. Напротив, планируется усилить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержать распространение COVID-19, подчеркнула Псаки. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

Запрет на въезд в США из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая и Ирана был введен в марте 2020 года в связи со стремительным ухудшением эпидемиологической обстановки. 

США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На утро вторника, 19 января, в стране зафиксировано 24,6 млн случаев заболевания. Более 408 тысяч человек скончались от последствий COVID-19, выздоровело 14,5 млн заболевших.

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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