Коронавирус: в Германии может появиться еще одна вакцина

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 87 млн жителей планеты. Около 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели свыше 63 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 7 января (время московское).

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В Санкт-Петербурге возобновили работу театры. 31 декабря 2020 года власти города решили сократить срок действия ограничений на работу театров и разрешить принимать зрителей на три дня раньше - с 7 января. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе благодаря ограничительным мерам удалось снизить число заражений коронавирусной инфекцией.

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Из-за эпидемии коронавируса на рождественском богослужении РПЦ в Москве собралось на порядок меньше прихожан, чем обычно. В храм Христа Спасителя смогли прийти не несколько тысяч, а лишь 350 верующих - именно столько допускают санитарные нормы. Тем не менее это гораздо больше, чем было на Пасху: тогда в храм из-за карантина пустили только духовенство и персонал.

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Очередь на тестирование на коронавирус в китайском Шицзячжуане (провинция Хэбэй)

В материковом Китае подтверждено еще 63 заражения. В 11 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще 51 приходится на провинцию Хэбэй и один - на провинцию Ляонин, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, инфекция с начала вспышки в Китае была выявлена у 87 278 человек, число смертей среди больных (4634) остается неизменным почти 8 месяцев.

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Педиатры Германии призывают к скорейшему началу вакцинации детей и подростков, что, по их мнению, позволит возобновить нормальную работу школ и детских садов. "Необходимо как можно быстрее разработать и сертифицировать специальную вакцину для детей", - подчеркнул глава Федерального объединения педиатров Томас Фишбах (Thomas Fischbach) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

СМИ: Две немецкие компании создадут "вакцинный альянс"

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Центральный офис концерна Bayer в Леверкузене

Две немецкие компании - Curevac и Bayer - намерены в ближайшее время наладить совместное производство вакцины против коронавируса. О планах создания национального "вакцинного альянса" сообщают немецкие издания Bild и The Pioneer. Эту информацию агентству dpa подтвердили источники в правительственных кругах.

Альянс создается с целью ускорить вакцинацию населения Германии, так чтобы все жители были привиты еще до наступления лета, пишет The Pioneer. По данным Bild, речь идет о вакцине, разработанной компанией Curevac из Тюбингена, международную сертификацию, производство и поставки которой возьмет на себя концерн из Леверкузена.

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Правительство Армении может продлить режим карантина в стране из-за коронавируса еще на полгода.

"Министерство здравоохранения направило проект решения о продлении режима карантина в правительство. Данный шаг обусловлен ситуацией с пандемией в стране", - сказала пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян местным СМИ в среду.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила радиостанции "Свобода", что решение может быть утверждено в первый рабочий день 2021 года - 8 января. 11 сентября 2020 года правительство Армении объявило карантин по всей территории республики до 11 января.

Хроника пандемии 6 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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