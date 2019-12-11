"Толстая липа" - немецкий памятник природы (фото)

Хеде • Эти фотографии сделаны в нижнесаксонской коммуне Хеде. Здесь растет крупнолистная липа (нем. Sommer-Linde), возраст которой ученые оценивают в 600-800 лет. В октябре 2019 года она стала первым в Германии деревом, получившим статус Национального дендрологического памятника природы (Nationalerbe-Baum).

Гигантская липа в Хеде обладает самым толстым в Германии полнодревесным стволом, обхват которого составляет целых 17 метров. Она же считается самой большой липой в Европе. Весной каждый год до начала вегетационного периода специалисты проводят осмотр дерева - в том числе, удаляют некоторые ветки и сучья.

"Толстая липа" в Хеде. Фотографии

Во времена начала Реформации в Германии этому дереву было уже, как минимум, сто лет

Такие старые деревья требуют особого ухода

Обхват ствола этой крупнолистной липы составляет целых 17 метров

Список дендрологического общества

Также в этот охранный список Немецкого дендрологического общества (Deutsche Dendrologische Gesellschaft) уже внесены, в частности, 200-летнее дерево-гинкго в парке саксонского замка Янисхаузен (Schloss Jahnishausen) и 70-метровый тис, растущий в коммуне Флинтбек в земле Шлезвиг-Гольштейн, возраст которого составляет от 800 до 1000 лет.

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